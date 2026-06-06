Paternò: la droga nascosta nell’ovetto Kinder e lanciata dal balcone

Droga nascosta nei contenitori di plastica gialla dell’ovetto Kinder e lanciata dal balcone a Paternò, in provincia di Catania. Era convinto di potere agire indisturbatamente il 21enne che invece è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. All’arresto hanno provveduto i carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia (nel Catanese), supportati dai colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia.

La perquisizione

Il giovane infatti, ancora una volta per reati in materia di droga, era già stato attenzionato in precedenza dai carabinieri. Pertanto, a ragion veduta, lo hanno posto al centro di un’attività info-investigativa perché convinti che, comunque, non avesse interrotto la sua illecita attività di spacciatore. Acquisiti quindi utili indizi investigativi, i carabinieri, intorno alle 9.30 di questa mattina, hanno deciso di passare all’azione.

Con l’intento di eseguire una perquisizione all’interno della sua abitazione condivisa con i genitori, nelle campagne della periferia paternese. Non prima però di aver precauzionalmente cinturato la casa con l’intento di evitare che il giovane, al momento del loro arrivo, tentasse di disfarsi di eventuali quantitativi di droga.

La droga nascosta nell’ovetto Kinder

Una precauzione che si è rivelata vincente perché il giovane, come i militari avevano presagito, anziché aprire loro la porta d’ingresso, è stato notato uscire nel balcone del piano superiore e lanciare un contenitore nero nel prato sottostante. Ovvia la successiva richiesta di spiegazioni dei carabinieri al 21enne che, vistosi ormai scoperto, ha personalmente recuperato quella scatola.

All’interno, nascosta dentro i contenitori dell’ovetto Kinder, i militari hanno trovato la droga. Nello specifico, 23 dosi di cocaina e 24 di crack, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio. Nel cassetto di un mobile della sua stanza da letto hanno scovato la 2800 euro, di cui il giovane non ha saputo fornire spiegazioni circa il suo possesso. L’arresto del 21enne è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.