A Piedimonte Etneo, i militari del Nas di Catania e i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ispezione in un’attività di bar-pasticceria del centro cittadino, accertando irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario. Nel caso specifico, i militari hanno rilevato la mancata indicazione dell’abbattitore di

temperatura all’interno del manuale di autocontrollo aziendale. Uno strumento essenziale per garantire la corretta gestione delle procedure di conservazione degli alimenti. E la presenza di umidità in un locale adibito a deposito, condizione potenzialmente idonea a compromettere gli standard igienici richiesti.

La multa al titolare del bar-pasticceria di Piedimonte Etneo

Al titolare del bar-pasticceria, un 39enne residente a Piedimonte Etneo, è stata contestata la violazione dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 193/2007. La norma che disciplina il sistema dei controlli in materia di sicurezza alimentare e sanziona il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle procedure di autocontrollo igienico-sanitario.

L’autocontrollo, infatti, disciplinato secondo i principi del sistema Haccp, impone agli operatori del settore alimentare di individuare, monitorare e gestire i possibili rischi connessi alla conservazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti. Attraverso procedure documentate e costantemente aggiornate. A seguito delle violazioni accertate, è stata elevata una sanzione amministrativa complessiva pari a 2000 euro.

Servizi di prevenzione e controllo

Proseguono i servizi di prevenzione e controllo del territorio da parte dei carabinieri, in sinergia con i reparti specializzati, tra cui il nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Catania. Nell’ambito di un’azione coordinata finalizzata alla tutela della salute pubblica e della sicurezza dei consumatori. Si tratta di controlli di particolare importanza, per verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie negli esercizi commerciali del settore alimentare. Per prevenire situazioni che potrebbero compromettere la salubrità dei prodotti destinati al consumo e per garantire standard adeguati a tutela della collettività.