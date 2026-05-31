L’oroscopo di questa settimana, dall’1 al 7 giugno 2026, mette i dodici dello zodiaco alle prese con una comunicazione che si colora di dolcezza ed emozione. Mercurio entra in Cancro, e la Luna sarà sorprendente. I segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – sono al centro dell’attenzione planetaria. Ma va benissimo anche a Gemelli, Bilancia e Acquario, che sembrano interiorizzare anche le emozioni, anziché razionalizzarle. Ariete, Leone e Sagittario saranno, in tre modi diversi, galvanizzati da una Luna sorprendente. Mentre i segni di Terra – Toro, Vergine e Capricorno – saranno più aperti e disponibili, vivendo un momento di decollo su tutti i piani. Vediamo la settimana in dettaglio, nella nostra rubrica astrologica.

Ariete

La settimana, per voi Ariete, inizia entusiasta grazie alla Luna, reduce di una pienezza che, dall’amico Sagittario, si traduce per voi in entusiasmo e voglia di fare carriera. Nel resto della settimana, invece, sarà un po’ complessa la comunicazione: Mercurio, entrando in Cancro, diventa difficile e vi impone di usare strategie chirurgiche a livello comunicativo. Anche al lavoro. dove sarà importantissimo adattarsi a interlocutori differenti. In amore cercate di essere più dolci a livello comunicativo.

Toro

Per i Toro, questa dall’1 giugno è una settimana molto piacevole, con l’oroscopo che segnala la ripresa delle giuste parole per esprimervi, grazie a Mercurio che ridiventa amico. Mentre Marte, nei vostri gradi zodiacali, fa crescere forza e passione, vi apprestate a dirigere delle ambizioni nelle giuste direzioni. Venere, il vostro pianeta, farà si che si possa avverare un particolare desiderio o ambizione. E comincia a lavorarci durante questa settimana, per poi accontentarvi nelle prossime. Mantiene, intanto, un ottimo rapporto con Marte nel vostro segno: amore e passione, quindi, sono in equilibrio.

Gemelli

Questa settimana porta cambiamenti importanti per voi Gemelli, in quanto il vostro astro governatore, Mercurio, passa in Cancro rendendo tutto più emotivo. Ma anche quadrando subito a Nettuno: e voi rischiate di fare errori di comunicazione e ascolto, che potrebbero risultare fuorvianti in quanto dispercettivi. Di certo con il Sole e Urano non ci si annoia, con la molteplice realtà comunicativa e sociale che diventa assolutamente più espansa. Ma, proprio per questo, vi si raccomanda di ascoltare bene. In amore, intanto, sembra poter accadere qualcosa di più solido.

Cancro

Settimana importantissima per voi Cancro, poiché la bella Venere è sempre più vicina a Giove nei vostri gradi. E, insieme, promettono una grande espansione affettiva, emotiva e concretizzante in alcune aree, riguardanti il lavoro e l’economia. Ma la novità è che, giorno 2 giugno, Mercurio entra nei vostri gradi, portando una nuova comunicativa e socialità. L’unico problema è che entrerà subito in quadratura a Nettuno, confondendo i pensieri fino a farvi fantasticare – un po’ troppo romanticamente – su cosa pensare, provare o sentire…

Leone

I Leone vedranno, in questa settimana dall’1 giugno, chiarirsi sempre più gli ordini delle cose, con l’oroscopo che illumina l’area della stabilità relazionale e affettiva. Sarà l’opposizione della Luna in Acquario che vi spingerà a essere un po’ più attenti alla relazione e alle piccole cose. Mentre il lavoro vi sorprende sempre di più, per tutto ciò che riguarda le evoluzioni. Che non solo vi mettono in primo piano, ma che vi fanno riscoprire un risvolto umano più sentito e gratificante. In amore c’è sempre poco tempo, ma le cose stanno per cambiare.

Vergine

Per i Vergine, questa settimana dall’1 giugno segna un cambiamento significativo, tracciato nell’oroscopo dai movimenti di Mercurio. Il vostro pianeta dominante, che entra nel compatibile e dolcissimo segno del Cancro. I pensieri si fanno romantici e dolci, portando di nuovo l’amore in primo piano. E facendo sì che le realtà delle coppie migliorino e diventino più piacevoli. Il cielo è decisamente efficace in tutti i settori: Mercurio, infatti, non solo abbraccia Venere, ma incontrerà il sommo Giove che porta fortuna e danari. Ma anche il permesso di avviare progetti e aprirsi a qualcosa di nuovo, sempre al grido di chi mi ama mi segua.

Bilancia

Per voi Bilancia, forse, si inceppa qualcosa nella comunicazione con l’entrata di Mercurio in Cancro. Poiché i pensieri si confondono, si affastellano e non vi danno tregua. Molto probabilmente avrete reazioni più emotive e meno calibrate. Le ambizioni di Giove, intanto, sembrano spingervi oltre, ma per raggiungerlo avete bisogno di materiale, referenti e collaboratori validi: non potete fare tutto da soli. Il cielo è davvero pieno di possibilità e il trigono di Sole e Urano potranno molto aiutarvi, ma non dovrete perdere di vista la relazione di coppia.

Scorpione

Con Mercurio in uno stupendo trigono d’acqua, voi Scorpione avrete una marcia in più. E sarà la quadratura di Mercurio a Nettuno che vi farà vedere chiaro nelle direzioni che ancora non vi sembrano tali. Mentre in amore si parla sempre più chiaro e non necessariamente solo in senso romantico. Ma anche autentico: dicendo le cose come stanno e facendo un’analisi onesta. Il lavoro esige ancora tanto: molti si aspettano il massimo da voi, in questo periodo di programmazione attenta e capace di portare verso risultati che fanno la differenza.

Sagittario

Settimana che inizia bene e finisce anche meglio per voi Sagittario, che iniziate il lunedì con ancora una carezza della Luna. La quale, forte e piena, vi regala impulsi emotivi importanti. Ma la più bella notizia è che Mercurio scivola in Cancro, e smette di confondervi dalla superata posizione di opposizione in Gemelli. I Sagittario tornano comunicativi e più dolci, affettuosi e pieni di pensieri positivi, senza pesantezze mentali e con la voglia di ritrovare il dialogo in amore. Al netto del fatto che Urano e Sole in opposizione, sempre in Gemelli, vi rendono inquieti e sollecitati da mille distrazioni.

Capricorno

Un meraviglioso cambiamento interiore per voi Capricorno, che vedrete la Luna transitare nei vostri gradi nella prima parte della settimana. Ma la notizia più rilevante è l’opposizione di Mercurio in Cancro che vi mette nelle condizioni, in combinazione con la Luna, di scavare meglio dentro voi stessi. E di accorgervi dei vostri veri sentimenti, comunicando in maniera corretta con le persone che avete accanto. Molti di voi si lanceranno in dialoghi con il partner che saranno rivelatori, offrendo sicurezza e chiarezza di intenti. Al lavoro gli ottimi rapporti tra Saturno e Sole favoriscono la vostra carriera.

Acquario

Per voi Acquario la settimana sarà un bellissimo periodo di ispirazione e grande serenità emotiva. Il culmine lo raggiungerete nel fine settimana quando, nelle vostre idee, entra l’emozione della Luna. Dando il via a progetti rivoluzionari, ma con un nuovo modo di pensare e la genialità che contraddistingue il vostro segno. Ma che conosce anche le motivazioni intrinseche ed emotive, grazie al gioco planetario che rende tutto più profondo e sentito. Il cielo è davvero positivo e potrebbe anche convincervi ad accettare che l’amore sia una parte fondamentale della vostra vita. Del resto, non si vive solo di pensieri.

Pesci

Sarebbe ottima, per voi Pesci, la posizione in trigono di Mercurio in Cancro, se solo non quadrasse immediatamente al vostro pianeta dominante, Nettuno. Creando una gran confusione e gestendo una ricerca emotiva desiderosa di sapere, ma che rischia di essere nebulosa. E voi rischiate di crearvi delle aspettative sbagliate. In amore continua un bellissimo periodo, che vi scalda il cuore. Mentre al lavoro non potete più non voler comprendere che non è il caso di lasciare spazio a persone improduttive, e che vi deludono in molte cose.