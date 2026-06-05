Un 16enne si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elisa di Caltanissetta. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente stradale, avvenuto nella cittadina nissena, tra uno scooter e una macchina Opel. Secondo le informazioni raccolte il 16enne era il passeggero del mezzo a due ruote. L’impatto è avvenuto in via Vassallo Ernesto, nei pressi di una rotatoria. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, la polizia e i carabinieri.