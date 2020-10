A ltro nuovo record di contagi in Sicilia . Stavolta in 24 ore sono stati 399 i nuovi casi positivi registrati nell'isola. Ieri erano stati 366. Al momento le persone che hanno il virus sono 5487. Per 4967 di loro, le autorità sanitarie hanno previsto l'isolamento domiciliare mentre sono 520 le persone ricoverate in ospedale. L'attenzione continua a essere puntata sulle terapie intensiva: sono al momento 52 i letti occupati nell'isola da pazienti Covid, tre in più rispetto a ieri. Cresce anche il numero di decessi: rispetto a ieri si sono registrate sette morti . Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 350 decessi.

Il maggiore aumento si è registrato ancora una volta in provincia di Palermo con 154 nuovi casi, segue il Catanese con 126, dove tra i paesi su cui è posta l'attenzione c'è Bronte, dove i casi sono saliti a otto, dei quali un infermiere in servizio presso l'ospedale. Effettuati i tamponi a tutto il personale con cui il dipendente è entrato in contatto, i test sono risultati tutti negativi. Nelle altre province l'aumento nelle ultime 24 ore ès tato più contenuto: 22 a Messina, 21 a Caltanissetta, 19 a Siracusa e a Trapani, 15 a Ragusa, 14 a Enna e nove ad Agrigento.