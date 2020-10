Un uomo di 42 anni, Sebastiano Greco, è stato ucciso intorno alle 11 di questa mattina durante la sparatoria in pieno centro a Lentini, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, fatta dai carabinieri che indagano sull'episodio, il killer - che non è ancora stato individuato né fermato - avrebbe aperto il fuoco davanti al panificio al civico 47 di via delle Spighe, dopo un acceso litigio avuto con la vittima.