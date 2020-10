Una sparatoria in pieno giorno e in pieno centro storico a Lentini , in provincia di Siracusa. Stando a quanto ricostruito finora, i colpi sarebbero stati esplosi prima vicino all' ufficio postale e, subito dopo, anche in via delle Spighe .

Secondo le prime informazioni, un uomo sarebbe stato colpito al fianco da alcuni colpi di arma da fuoco mentre stava entrando in un panificio in via delle Spighe. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza che ha portato il ferito in ospedale. L'autore della sparatoria non sarebbe ancora stato fermato. Sul posto la polizia e i carabinieri.