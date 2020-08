«Promuovere un turismo accessibile e realizzare un'accoglienza di qualità, attraverso il superamento di ostacoli che impediscono di godere a pieno dell'esperienza turistica e di tutta la bellezza nell'intero territorio siciliano». È questo lo spirito con cui, dal 2014, l'associazione Sicilia Turismo per Tutti - in collaborazione con la Regione Siciliana, la capitaneria di porto, l'area marina protetta del Plemmirio e molte altre realtà che si occupano di disabilità - si occupa di censire tutte strutture (spiagge, lidi, piscine) che garantisco l'accessibilità.

Il primo anno le strutture accessibili erano solo dieci, nel 2018 sono diventate 73, l'anno dopo i posti in cui fare il bagno senza problemi sono cresciuti fino a 104. Adesso, se ne contano 112. Di queste, 53 sono pubbliche e 59 sono gestite da privati. La provincia più virtuosa si conferma, ancora una volta, quella di Siracusa: in città si contano sedici strutture adatte a disabilità di diverso tipo (nove pubbliche e sette private), mentre nell'intera provincia si arriva a 31 (17 pubbliche e 14 private). «Una contrazione del 4 per cento rispetto ai dati dell'anno precedente - si legge nel documento pubblicato dall'associazione presieduta da Bernadette Lo Bianco - dovuta all'emergenza sanitaria del coronavirus che ha causato la chiusura di alcuni lidi e ha impedito (per questioni economiche) ad alcune amministrazioni locali di attrezzare le spiagge pubbliche». La maglia nera va a Enna, che per l'estate 2020 resta inchiodata a quota zero facendo un passo indietro rispetto all'anno precedente.

Non solo servizi necessari per le persone con disabilità motoria (come gli scivoli all'ingresso o i servizi igienici dedicati), nel lungo elenco sono presenti anche strutture dotate di una serie di strumenti e percorsi dedicati alle varie esigenze specifiche che le rendendo davvero alla portata di tutti: molte sono quelle che permettono alle persone con difficoltà motorie di entrare in acqua e di muoversi nel bagnasciuga. Altre, ancora una minoranza, sono fornite anche di strumenti - pedane tattili, che permettono alle persone cieche di orientarsi in autonomia negli spazi e di fruire dei servizi, e ausili visivi per le persone sorde - che le rendono accessibili a persone con disabilità sensoriale (vista e udito) e cognitivo comportamentale.

Nell'estate segnata dalla pandemia del Covid-19 Sicilia Turismo per Tutti ha aggiunto al lavoro di monitoraggio anche una lista di consigli pratici per garantire una vacanza per tutti. Per esempio, i distributori di gel dovrebbero essere facilmente raggiungibili e utilizzabili anche da persone con disabilità motorie o sensoriali; i cartelli informativi dovrebbero essere in formati adeguati, con messaggi sonori e con un video nella Lis (lingua italiana dei segni) e vicino alle mappe tattili bisognerebbe prevedere la presenza di un dispenser con il gel igienizzante.

La lista delle strutture accessibili in Sicilia

Agrigento

Viale delle Dune-via Mar Nero a San Leone: spiaggia libera, passerella e sedia job (amministrazione comunale); Gianleonardo Realmonte: spiaggia libera e passerella; Puntagrande Realmonte: spiaggia libera e passerella (amministrazione comunale); Siculiana Marina: spiaggia libera, passerella e sedia job (amministrazione comunale); Marianello Licata: spiaggia libera e passerella; lido Le timpe Marianello Licata: sedia job; lido Miramare Poliscia Licata: sedia job; lido Rossello a Realmonte: sedia job (amministrazione comunale); spiaggia Punta grande Agrigento: sedia job; spiaggia antistante il piazzale Giglia ad Agrigento: passerella e sedia job (amministrazione comunale); Molly club Miramare alla baia di Mollarella di Licata: spiaggia libera, accoglienza e sedia job (amministrazione comunale); lido Cannatello beach in contrada fiume Naro: passerella e sedia job; lido Havalibre (associazione Afadi); lido Bellevue a Eraclea Minoa: passerella e sedia job; lido Garibaldi a Eraclea Minoa: passerella e sedia job; spiaggia a Palma di Montechiaro: passerella e sedia job.

Caltanissetta

Lido Panama beach in contrada Tenutella a Piano Marina (Butera): passerella.

Catania

Lido Azzurro alla Playa in viale Kennedy: passerella e sedia job; spiaggia San Giovanni Li Cuti: passerella (amministrazione comunale); spiaggia Lungomare di Ognina; lido Venice beach a Mascali al lungomare Fondachello: passerella e sedia job; lido Don Bosco alla Playa in viale Kennedy: passerella; spiaggia Cocole a Santa Tecla: solarium, passerella, sedia job e assistenza; lido Luna rossa a Mascali al lungomare Fondachello: passerella, sedia job, bagnino e assistenza.

Messina

Lido Sea's sport in via Consolare Pompea a Fiumara Guardia: passerella, due sedie job e docce accessibili; lido Acquascivoli Tobogan in contrada Pietrenere a Giardini Naxos (gratis per le persone con disabilità); spiaggia Sant'Alessio a Messina: passerella e sedia job (amministrazione comunale); lido Sayonara beach a Giardini Naxos: passerella e rampa; lido Azzurro a Giardini Naxos: passerella, assistenza e bagnino; spiaggia comune di Oliveri: passerella e sedia job (amministrazione comunale); lido Open Sea a san Papino a Milazzo: sedia job e assistenza balneazione (Aism di Messina); lido La romantica in via Naxos a Giardini Naxos: passerella, sedia job e assistenza; Oasi Azzurra village a San Saba a Messina: passerella e sedia job; lido Lime al lungomare Bucalo-Santa Teresa di Riva: passerella, sedia job, assistenza e spogliatoio; spiaggia libera Orizzonti liberi a Barcellona Pozzo di Gotto in località Spinesante; spiaggia San Saba beach all'oasi Azzurra villa di Messina: passerella e sedia job; spiaggia libera San Pancrazio in piazza San Pancrazio e Giardini Naxos: passerella.

Palermo

Lido L'ombelico del mondo in via Terza compagnia a Mondello (progetto Mia Finp Sicilia): sedia job; lido Darsena alla Playa di Castellammare: spiaggia senza barriera; lido Onde beach in via Regina Elena a Mondello: passerella e sedia job; lido Sirenetta in via Calipso a Mondello: sedia job; spiaggia libera al lungomare di Isola delle Femmine: pedana e sedia job; spiaggia libera al lungomare di sant'Elia (amministrazione comunale - associazione La città che vorrei): passerella e solemar; lido Sunset beach lime a Termini Imerese: passerella e sedia job; lido Acquamarina al lungomare di Mondello: passerella e sedia job; lido Tritone al lungomare di Mondello: passerella e sedia job; lido Magagiari a Cinisi (cooperativa Il melangolo): passerella, sedia job, due postazioni e assistenza alla balneazione; lido Sirenetta (associazione Dodò) al lungomare di Isola delle Femmine.

Ragusa

Lido Margarita beach a Marina di Ragusa: passerella; spiaggia pubblica a Marina di Modica (amministrazione comunale): sedia job e assistenza con scivolo fino in acqua; spiaggia pubblica di piazza Torre a Marina di Ragusa (progetto Mare senza frontiere con Asp): assistenza e pedana; spiaggia pubblica a Maganuco - Modica (amministrazione comunale, Asp e volontari Misericordia): sedia job e assistenza; lido Mojito a Scoglitti (progetto Mare senza frontiere con Asp): sedia job e assistenza; spiaggia pubblica Casuzze-Selene: sedia job e assistenza; lido Otello a Marina di Ispica (progetto Mare senza frontiere con Asp): assistenza e sedia job; spiaggia pubblica in piazza Mediterraneo a Marina di Modica (progetto Mare senza frontiere con Asp): lido Laola beach a Marina di Ragusa: sedia job; lido Ukioscu planet a Scicli (amministrazione comunale); lido Pata Pata a Scicli (amministrazione comunale, progetto Mare senza frontiere con Asp); lido La Capannina in via Largo Kamarina a Scoglitti: sedia job; lido Enrique in via Mario Rapisardo a Pozzallo (progetto Mare senza frontiere con Asp): sedia job e passerella; spiaggia Marina di Acate (progetto Mare senza frontiere con Asp): assistenza; lido La duna del re a Scoglitti località Kammarana: sedia job; circolo velico Anemos a Scoglitti: sedia job; spiaggia Pietrenere a Pozzallo; spiaggia Riviera di Ponente a Donnalucata: assistenza; spiaggia Donnalucata - Battimare (progetto Mare senza frontiere con Asp); lido Selene a Santa Croce Camerina a località Casuzze: sedia job; Arenile di Punta Secca a Santa Croce Camerina (progetto Mare senza frontiere con Asp): sedia job e assistenza; lido Stella Marina in piazza Orazio Morana - Bruca a Scicli: passerella, sedia job e cabina per persone con disabilità; circolo nautico Cava d'Aliga a Sanpieri (progetto Mare senza frontiere con Asp).

Siracusa

Sbocco 2-3-4 dell'area marina protetta del Plemmirio in via Caboto, via Vivaldi, via Doria - località Fanusa (consorzio Plemmirio e amministrazione comunale): sedia job, sedia solemar; sbocco 11 via Marco Polo (consorzio Plemmirio e amministrazione comunale): passerella, scivolo; sbocco 22 strada Capo Murro di Porco (consorzio Plemmirio e amministrazione comunale): passerella, pedane, parcheggio gratis; piscina naturale/scogliera sbocco 12 area marina protetta del Plemmirio via Vasco de Gama - località Fanusa (consorzio Plemmirio e amministrazione comunale): punto di accesso al mare, sedia solemar; sbocco 35 area marina protetta del Plemmirio via del Faro Massoliveri - località Punta Castelluccio Isola (consorzio Plemmirio e amministrazione comunale): sedia solemar e passerella; sbocco 21 area marina protetta del Plemmirio traversa la Tonnara (consorzio Plemmirio e amministrazione comunale): sedia solemar; piscina naturale/scogliera sbocco 25 area marina protetta del Plemmirio via dei Diamanti - località Costa Bianca (consorzio Plemmirio e amministrazione comunale): sedia solemar, passerella e pedane; lido Terrazza Fanusa - Fly beach in via Cristoforo Colombo - località Fanusa: sedia job, rampa, bagnino, sedia solemar; Blumarin hotels Sicilia all'Arenella: sedia job; lido Arenella all'Arenella; lido Fontane Bianche a Fontane Bianche: sedia job e bagnino; lido Sayonara Fontane Bianche: sedia job e bagnino; spiaggia libera Camomilla a Fontane Bianche: sedia job e passerella (associazione Astrea); lido Nuovo in via dei Lidi a Fontane Bianche: sedia job; lido Scialai a Portopalo di Capo Passero - Isola delle Correnti; lido Agua beach in contrada Reitani a San Lorenzo: sedia job e bagnino; spiaggia comunale di Marina di Priolo: sedia job e passerella; spiaggia libera Lungomare Tremoli in via Sandro Pertini ad Avola: passerella, sedia job e bagnino; spiaggia libera Pantanello ad Avola: passerella; spiaggia libera del Borgo Marinaro in contrada Zuccara ad Avola: passerella, bagnino e sedia job; lido Il triangolo ad Agnone Bagni - Augusta: sedia job e passerella (associazione Il faro); spiaggia libera in contrada Scalo Mandria a Portopalo di Capo Passero: passerella; lido Kalè beach club a Portopalo: passerella parzialmente accessibile; spiaggia libera di Vendicari a Noto; lido Musciara al porto piccolo di Siracusa; lido Eden in piazza Esedra ad Avola; spiaggetta di Ortigia Aretusa Summer: accessibilità ed elioterapia; lido Joy beach in contrada Piccio ad Avola: sedia job e passarella; spiaggia libera al lido di Noto: sedia job, assistenza alla balneazione e passerella; spiaggia pubblica del lido di Noto (seconda scaletta): due sedie job, assistenza alla balneazione e passerella; lido Abbronzatissima piazzale lido di Noto: sedia job.

Trapani

Spiaggia di Mazara del Vallo (Uildm); lido Paradiso al lungomare di Trapani: sedia job e passerella; spiaggia libera a Custonaci in località Cornino (associazione Ares e amministrazione comunale): sedia job; riserva naturale Foce del fiume Belice nella Valle del Belice (associazione Spazio Libero): sedia job e passerella; lido di Castellammare: sedia job; spiaggia libera Disabili No Limits (progetto Zero Barriere) a San Vito Lo Capo: sedia job, sedia tiralò, mappa tattile e diver diving; spiaggia di Macari; spiaggia di Zingaro; spiaggia pubblica circolo La traina a San Vito Lo Capo: gommone per escursione, furgone per persone con disabilità per tour; lido Shurhuq a Pantelleria; lido La darsena a Castellammare del Golfo.