C'è anche la lussuosa villa in cui avrebbero soggiornato importanti latitanti di Cosa nostra, tra i beni sequestrati ad Angelo Francese , 82enne originario di Valguarnera Caropepe ma da tempo trasferitosi negli Stati Uniti. L'uomo è destinatario di un sequestro da 600mila euro disposto dal tribunale di Caltanissetta ed eseguito dal comando provinciale della guardia di finanza di Enna. Francese in passato è stato coinvolto in indagini sulla latitanza di Piddu Madonia e Bernardo Provenzano .

Sul suo conto non ci sono condanne, ma le accuse e i sospetti del suo coinvolgimento sono stati sufficienti a fare emergere la pericolosità sociale di colui che è conosciuto com il padrino di Valguarnera. Per la Dda di Caltanissetta i beni di Francese, intestati ai familiari, sono stati acquisiti con risorse di dubbia provenienza oltre che non giustificate dai redditi dichiarati. Nel complesso sono cinque gli immobili e sette i terreni sequestrati.