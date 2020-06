Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A29 Palermo-Trapani , all'altezza dell'uscita per Segesta. A perdere la vita è stato il conducente del camion che, per cause che sono ancora in fase di accertamento, avrebbe impattato autonomamente sulla barriera spartitraffico .

Al momento lungo l’autostrada A29dir Alcamo-Trapani, in direzione Trapani, il traffico è rallentato per il sinistro avvenuto al chilometro 13. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità che, al momento, defluisce sulla sola corsia di marcia, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.