Alle prime ore di oggi i carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari e di divieto di dimora emessa dal gip nisseno, nei confronti di cinque soggetti per il reato di esercizio di una casa di prostituzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso.

Il provvedimento trae origine da un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta e condotta da personale del nucleo investigativo, che ha permesso di risalire a un giro consolidato di prostituzione nel quale appaiono impegnati un libero professionista e un pubblico dipendente. L’attività investigativa, consistita in accessi nei luoghi di meretricio, nell’assunzione di sommarie informazioni di persone dedite all’erogazione delle prestazioni sessuali, nell’intercettazione di comunicazioni e conversazioni telefoniche, nell’esecuzione di videoriprese e in accertamenti documentali, ha consentito di raccogliere inequivocabili elementi circa le responsabilità degli odierni arrestati.

In particolare i soggetti coinvolti nell’indagine, quattro uomini e una donna, tutti residenti a Caltanissetta - e di età comprese tra i 36 e i 78 anni - in concorso tra loro, avendo la disponibilità di alcuni appartamenti in Caltanissetta, concedevano in sublocazione le camere da letto, a prezzi sproporzionati rispetto a quelli di mercato, a donne di origine sudamericana, a scopo di esercizio di case di prostituzione. Il provvedimento cautelare dispone per quattro soggetti gli arresti domiciliari e per uno il divieto di dimora nel comune di Caltanissetta, con obbligo di presentazione alla polizia.

(Fonte: comando provinciale dei carabinieri di Caltanissetta)