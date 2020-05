Due arresti a Mazara per spaccio di marijuana . La polizia ha intercettato una quantità di droga del valore economico di circa 80mila euro. A finire in manette sono stati Vincenzo Evola , 44 anni, e Giuseppe Bastone , di 55. Quest'ultimo si trovava già sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno.

Evola è stato arrestato nei giorni scorsi vicino allo stadio comunale. L'uomo è stato trovato con 350 grammi di marijuana, altri 20 grammi erano nascoste nell'abitazione del 44enne.

A casa di Bastone, invece, gli agenti sono stati trovati quattro chili di sostanza stupefacente, oltre agli strumenti per il taglio e il confezionamento delle dosi. Per entrambi gli arrestati, la procura ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.