Bilancio positivo nelle ultime 24 ore in Sicilia per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia di Covid-19. Sono infatti 31 le persone giudicate guarite dall'infezione, a fronte di tre decessi. In totale, i dati delle persone che hanno superato la malattia salgono a 346, mentre quelli dei morti a 203.

Per quanto riguarda il numero dei contagi, si registra un leggero aumento rispetto agli ultimi giorni: sono 42 i nuovi casi. Dall'inizio dell'epidemia, il numero dei positivi sale a 2759.

Sul fronte dei ricoveri, sono 565 i pazienti in Sicilia, mentre cala a 39 il numero dei letti occupati in terapia intensiva da persone affette da Covid-19. Per 1645, infine, è stato disposto l'isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 113 (16, 15, 10); Catania, 626 (100, 111, 71); Enna, 323 (175, 29, 25); Messina, 404 (128, 52, 41); Palermo, 348 (71, 45, 27); Ragusa, 57 (4, 6, 6); Siracusa, 98 (64, 68, 17); Trapani, 112 (7, 18, 5).