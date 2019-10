«Come diceva Churchill, chi non cambia idea non vince mai. Voi fatemela cambiare». Giancarlo Cancelleri davanti ai giovani confindustriali riuniti a Catania si presenta in veste del tutto laica. Persino su un tema, quello del Ponte sullo Stretto, su cui il Movimento 5 stelle ha sempre alzato le barricate. «Una volta che riusciremo a fare viaggiare le merci da un grande porto come quello di Augusta verso il resto d'Europa, dovremo interrogarci se continuare ad andare a Messina per mangiare un arancino sul traghetto, o se vogliamo qualcosa di più».