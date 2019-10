«Impresa fa rima con infrastrutture». Lo dice il viceministro Giancarlo Cancelleri. Lo sanno bene i giovani di Confindustria che hanno voluto mettere il capo dei Cinque stelle siciliani allo stesso tavolo con il presidente della Regione Nello Musumeci. Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, i due ex acerrimi rivali si ritrovano fianco a fianco. In un clima disteso e cordiale. «L'incontro che abbiamo avuto a Palermo con Musumeci serviva soprattutto a mandare un messaggio ai siciliani - spiega Cancelleri - vogliamo lavorare insieme per le infrastrutture dell'Isola. Perché lo so che il presidente è una persona intelligente». «Ah, finalmente lo stai dicendo», è la pronta risposta del governatore, tra le risate e gli applausi della platea.