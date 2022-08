« La coalizione col Pd ? Se resterà in piedi dipende da una ferrea convergenza sui temi , sui quali non arretreremo di un centimetro». È questa la sintesi nelle parole di Nuccio Di Paola , il referente del Movimento cinque stelle in Sicilia, a cui gli attivisti sono arrivati a conclusione dell' assemblea che si è tenuta ieri all'hotel San Paolo di Palermo. Nel corso dell'incontro, dopo gli interventi di Giuseppe Conte e Giancarlo Cancelleri , la decisione sulla prosecuzione con l'alleanza con il Partito democratico per le elezioni regionali era stata delegata proprio ai siciliani. «Per questo - ha chiarito Di Paola a tarda notte con una nota - chiederemo subito un incontro urgente con Caterina Chinnici ( candidata del Pd che ha vinto le primarie del campo largo progressista ) e con le altre forze della coalizione del fronte progressista. Porteremo sul tavolo nove temi siciliani , come nove erano i punti sottoposti da Conte a Draghi e, se diranno no solo a uno di questi , allora saremo pronti a rompere l'alleanza e ad andare da soli ».

Questo perché è inevitabile che quanto accaduto a Roma abbia delle ripercussioni anche a livello locale. «Il cammino della coalizione progressista non è scontato come quando è stato avviato - ha sottolineato il referente del M5s sull'Isola - come è stato evidenziato da numerosi interventi fatti in assemblea, dove si sono registrati posizioni a favore e posizioni contrarie al proseguimento del percorso delle presidenziali siciliane». Insomma, sulla scelta di portare avanti o meno l'alleanza con il Pd, i cinquestelle si sono proprio spaccati durante una riunione in cui, a un certo punto, i toni si sono fatti anche piuttosto accesi.