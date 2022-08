«Questa Sicilia la dobbiamo trasformare. Sarò con voi per trasmettere questo messaggio ai siciliani». Sono state queste le parole del leader del M5s Giuseppe Conte che si è collegato da remoto con riunione regionale del M5s Sicilia che, al momento, è ancora in corso all'hotel San Paolo (in via Messina Marine) a Palermo. A coordinare gli interventi è il referente regionale Nuccio Di Paola. «Vi lascio alla discussione con la consapevolezza che nei prossimi giorni saremo chiamati a scelte importanti ma - ha detto Conte - qualsiasi scelta faremo in Sicilia, saremo motivati da un assunto: dobbiamo fare pesare la nostra forza politica, i nostri principi, i nostri valori, la nostra intransigenza nei confronti di qualunque altra forza politica. I nostri principi e valori non sono negoziabili», ha concluso.