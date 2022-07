Cinque i provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani, su richiesta della locale procura, in un'inchiesta sullo spaccio di stupefacenti. Una persona è finita agli arresti domiciliari, per tre è scattato l'obbligo di dimora e per uno quello di presentazione alla polizia. L’operazione rappresenta la sintesi di una indagine partita a maggio 2021, dopo l’arresto di un pregiudicato per detenzione di marijuana. Le investigazioni hanno consentito di contestare numerosi episodi di trasporto, detenzione e cessione di marijuana, anche in favore di minorenni.