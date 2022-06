Al centro della vicenda, almeno da quanto raccontato dal presunto autore, ci sarebbe una richiesta sessuale non gradita . Così un 50enne avrebbe spiegato la lite che è degenerata in un accoltellamento di un 37enne , che ha riportato una lesione, con deformazione e sfregio, sulla parte sinistra del viso, dall'orecchio fino al labbro. È accaduto lo scorso 29 maggio a Trapani , all'ingresso di un condominio del centro. Il 50enne aveva provato a far perdere le sue tracce, ma i carabinieri, una volta acquisite le informazioni fornite dalla vittima, si sono messi alla ricerca dell'uomo.

Dopo aver esteso i controlli in tutta la zona, il 50enne si sarebbe sentito braccato decidendo così di presentarsi in caserma. Ai militari l'uomo ha consegnato un coltello a serramanico che potrebbe essere l'arma dell'aggressione. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, rientrando a casa, avrebbe trovato la porta di ingresso forzata per poi sorprendere all'interno il 50enne, un conoscente che aveva ospitato in quell'immobile alcuni giorni prima. A quel punto la lite è sfociata nel ferimento.