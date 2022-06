Sono circa 850 le persone salvate in mare che attualmente si trovano a bordo delle navi delle Ong nel Mediterraneo. Sulla Sea Eye 4, a 20 miglia da Pozzallo, attendono di conoscere il proprio destino 474 migranti, alcuni dei quali già da una settimana a bordo. Diciotto di loro sono stati evacuati per esigenze mediche, molti presentano ustioni e ferite. Non lontano dalla Sea Eye 4 c'è l'Aita Mari con 112 migranti.