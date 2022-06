Due arresti per droga in provincia di Caltanissetta. Due persone - una del capoluogo di provincia, l'altra di San Cataldo - sono state fermate all'alba con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini sul loro conto hanno coperto l'arco temporale che da settembre 2021 arriva a febbraio 2022 , portando a diversi arresti.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi gli indagati. Uno dei due è risultato percettore del reddito di cittadinanza e il sussidio gli verrà sospeso.