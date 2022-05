Un bambino di quattro anni si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Garibaldi di Catania dove è stato trasferito nel pomeriggio di ieri. Il piccolo è stato investito da un suv vicino alla sua abitazione a Cava D'Aliga, una frazione balneare dello Sciclitano, in provincia di Ragusa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Scicli che hanno provveduto anche a visionare le immagini degli impianti di videosorveglianza per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il conducente del suv si è fermato per prestare aiuto. I carabinieri hanno sequestrato autovettura e telefono cellulare del conducente.