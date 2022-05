A Palagonia il sindaco uscente, Salvatore Astuti, cercherà il secondo mandato. Gli ultimi cinque anni sono stati particolarmente tribolati con tanto di arresto per omicidio per l'assessore Antonino Ardizzone. Il centrosinistra sostiene Agnese Campisi, appoggiata da tre liste: Dipende da Noi, Palagonia Bene Comune e Cambia Palagonia. Con la candidata anche il Pd e Sinistra Italiana e l'ex sindaco Valerio Marletta. L'altro candidato è l'ex deputato Ars autonomista e medico Franco Calanducci, che in passato ha già indossato la fascia tricolore. Chiude il quartetto Salvo Filetti di professione odontoiatra.