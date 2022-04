Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri a Paceco , in provincia di Trapani, per tentato furto e ricettazione. Sono ritenuti responsabili di un tentato furto di gasolio da alcuni veicoli in sosta nel piazzale di una ditta. Dopo avere ritrovato non lontano dall'azienda un'auto di grossa cilindrata con apposte delle targhe risultate rubate in Germania, i militari hanno avviato le indagini.

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri a Paceco, in provincia di Trapani, per tentato furto e ricettazione. Sono ritenuti responsabili di un tentato furto di gasolio da alcuni veicoli in sosta nel piazzale di una ditta. Dopo avere ritrovato non lontano dall'azienda un'auto di grossa cilindrata con apposte delle targhe risultate rubate in Germania, i militari hanno avviato le indagini.

A immortalare il raid le telecamere dell'impianto di videosorveglianza che hanno immortalato due uomini con il volto coperto da passamontagna scendere dalla vettura con delle taniche in mano. Gli investigatori sono risaliti così ai due uomini che hanno ammesso le proprie responsabilità, spiegando di non avere portato a termine il furto per l'arrivo di personale della vigilanza. All'interno dell'auto rubata è stata rinvenuta una ricevuta di un compro oro dove i due avevano poco prima portato monili per il valore di circa 700 euro.