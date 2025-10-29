Ancora un rinvio all’Ars: per Schifani corsa contro il tempo per la Finanziaria

29/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Ennesimo rinvio della seduta d’aula dell’Assemblea regionale siciliana (Ars). E, ancora una volta, a mancare è stata la quadra tra i gruppi della maggioranza di governo. In particolare, su provvedimenti complessi e delicati come le variazioni di Bilancio o Finanziarie. Testi normativi che toccano gli interessi di tutti i settori, generando spesso forti frizioni interne. Come ad esempio, per la ripartizione dei fondi o l’inserimento di norme non previste. Specie quando il clima è già teso, a causa di ipotesi di rimpasti in giunta o di verifiche politiche. O per l’attenzione su indagini che coinvolgono componenti dell’assemblea o del governo. E, ancora, per l’onnipresente ombra dei franchi tiratori che, nonostante gli accordi presi durante l’ultimo vertice di maggioranza dei giorni scorsi, potrebbero insidiare le approvazioni in aula. Il tutto con un unico risultato: la sospensione o il continuo rinvio dei lavori dell’Ars per gestire la situazione politica.

Finanziaria in arrivo: tra fibrillazione e rischio di blocco cardiaco

Il termine ultimo per l’approvazione della legge di Stabilità regionale (in gergo, la Finanziaria) e del bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato, come a livello nazionale, al 31 dicembre di ogni anno. A oggi, la manovra finanziaria per il 2026 dovrebbe essere in piena fase di preparazione. I passaggi necessari prevedono, innanzitutto, la presentazione delle proposte di ogni assessorato all’assessorato all’Economia. Il quale le aggrega per formare il disegno di legge di Stabilità e Bilancio. Da presentare poi alla giunta che, pare, punti ad approvare il ddl entro la fine del mese o l’inizio di novembre. Sarà poi il governo a portare il testo all’assemblea regionale per la discussione e votazione. Obiettivo dichiarato, sebbene ambizioso, della maggioranza è quello di archiviare l’intera manovra entro la metà di dicembre. Per evitare le pressioni delle ultime settimane dell’anno ed evitare di ricorrere all’esercizio provvisorio.

Cosa succede se scade il termine?

Se l’Ars non riesce ad approvare la Finanziaria entro il 31 dicembre, la Regione è costretta a operare in esercizio provvisorio. Un meccanismo che limita la spesa ai dodicesimi: cioè un massimo di un dodicesimo dello stanziamento dell’anno precedente per ogni mese. Bloccando o rallentando l’avvio di nuovi programmi e investimenti. E creando incertezza agli enti locali, come i Comuni, e agli operatori economici che dipendono dai trasferimenti regionali. Una scadenza, quella del 31 dicembre, che però dipende più dal lavoro svolto – e dalla concentrazione politica – nelle settimane precedenti. Cioè queste.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Scarcerato Niko Pandetta dopo tre anni. Il suo futuro in Calabria
Leggi la notizia

Ennesimo rinvio della seduta d’aula dell’Assemblea regionale siciliana (Ars). E, ancora una volta, a mancare è stata la quadra tra i gruppi della maggioranza di governo. In particolare, su provvedimenti complessi e delicati come le variazioni di Bilancio o Finanziarie. Testi normativi che toccano gli interessi di tutti i settori, generando spesso forti frizioni interne. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]