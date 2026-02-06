Palermo, armi e droga in un’attività commerciale: arrestato 26enne

Foto di carabinieri

Durante un controllo amministrativo effettuato dai carabinieri insieme alla polizia municipale, all’interno di un’attività commerciale della zona dell’Olivella, i militari hanno avvertito un forte odore di hashish provenire dai locali. L’ispezione ha portato al rinvenimento di nove stecche di hashish custodite all’interno di una valigetta.

Trovato un fucile a pompa dentro un sacco nero

Nella stessa valigetta sono state trovate anche quattro cartucce a salve calibro 9×17 già esplose e una cartuccia calibro 12 inesplosa. Il controllo è proseguito nei locali dietro il bancone, dove è stato rinvenuto un bicchiere contenente sei cartucce calibro 9×17 inesplose e alcuni semi di marijuana.

In cucina, invece, i militari hanno sequestrato un bilancino di precisione e un coltello di 23 centimetri con residui di hashish sulla lama. Sopra la cappa di aspirazione è stato infine trovato un sacco nero contenente un fucile a pompa calibro 12, con matricola abrasa e due colpi inesplosi all’interno. Al termine degli accertamenti, il titolare dell’attività, un 26enne, è stato arrestato e condotto presso il carcere Pagliarelli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.