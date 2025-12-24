Immagine generata con AI

Armi e munizioni in uno zainetto: arrestato 41enne a Palermo

24/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un piccolo arsenale nascosto in uno zainetto. Lo hanno scoperto i carabinieri di Palermo, che hanno arrestato un uomo di 41 anni, originario del Kosovo ma da tempo nel capoluogo, accusato di detenzione di armi clandestinedetenzione abusiva di armi. A insospettire i militari erano stati alcuni movimenti nei dintorni dell’abitazione dell’uomo, già noto per reati in materia di armi. Da lì si è deciso di procedere a una perquisizione in casa: in una stanza in particolare, l’uomo è parso nervoso, provando a spingere uno zainetto sotto un letto per nasconderlo. Al suo interno i carabinieri hanno trovato: una pistola samiautomatica calibro 9×21 con matricola abrasa, con caricatore inserito e 9 proiettili; un revolver in miniatura carico con 5 colpi e 33 munizioni di vario calibro. Tutto sequestrato in attesa dei rilievi per capire se le armi siano state usate per commettere qualche reato noto. Il 41enne è stato arrestato e trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo.

