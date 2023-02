Allerta rossa per tutta la Sicilia orientale. Previsti venti di burrasca e rovesci di forte intensità

Come ampiamente previsto quella di domani, giovedì 9 febbraio, sarà una giornata difficile dal punto di vista meteorologico. La protezione civile regionale ha diramato un bollettino con un’allerta di colore rosso per tutta la Sicilia orientale. Il livello sarà arancione per la parte centrale dell’Isola mentre sarà di colore giallo per la zona occidentale. Persisteranno venti forti di burrasca e forti mareggiate lungo le coste più esposte. Da segnalare anche i temporali con rovesci di forte intensità con frequente attività elettrica. Un deciso peggioramento è previsto per la nottata di oggi con nevicate, anche abbondanti, a quote collinari. Nelle prossime ore potrebbero arrivare le consuete ordinanze di chiusura delle scuole dei vari Comuni che ricadono nell’area di massima allerta. Scarica il bollettino della Protezione civile regionale.