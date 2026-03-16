Foto di Dario De Luca Enrico Trantino sindaco Catania

Allerta Meteo, domani niente lezioni nelle scuole di Catania

16/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

In considerazione del bollettino Meteo diramato nel pomeriggio dalla protezione civile regionale, il sindaco Enrico Trantino ha dato indicazioni agli uffici per redigere ordinanza di sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani 17 martedì 2026 nelle scuole del territorio comunale di Catania. 

Rimarranno chiusi anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini. «Non avrei voluto disporre il secondo giorno di chiusura delle scuole, perché mi rendo conto delle difficoltà organizzative delle famiglie – ha precisato il sindaco su Instagram -, ma non possiamo fare altrimenti per garantire la sicurezza degli studenti».

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