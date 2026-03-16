Maltempo: allerta arancione domani in Basilicata, Calabria e Sicilia

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Il minimo depressionario che si è posizionato a sud della Sicilia, nel suo lento transito verso est determina la persistenza di condizioni meteorologiche instabili sulle zone più meridionali del nostro Paese. Con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere temporalesco, specie sul versante ionico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Questo nuovo estende quello emesso in precedenza. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 17 marzo, il persistere delle precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, specie settori meridionali e ionici, in estensione alla Basilicata.

Dalla tarda mattinata di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Dalle prime ore di domani, inoltre, attesi venti forti o di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia. Specialmente sui settori ionici e sulla Calabria, ma anche in quelli meridionali.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 17 marzo, allerta arancione su gran parte della Basilicata. Allerta meteo anche sui settori ionici della Calabria e sul settore nord-orientale della Sicilia. Valutata, inoltre, allerta gialla in Abruzzo, Molise, Puglia, su alcuni settori della Sicilia e sui restanti territori di Basilicata e Calabria.