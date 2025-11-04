Foto di Cittadini di viale dei fiori, Agnone bagni

Agnone Bagni: una frazione affacciata sul mare ma soffocata da discariche abusive, rifiuti incendiati e pericoli per la salute pubblica. È questa la situazione in cui versa la località balneare nel territorio di Augusta, in provincia di Siracusa, dove la convivenza tra bellezza naturale e degrado ambientale è diventata ormai insostenibile.

Da anni, i residenti del viale dei Fiori, un gruppo composto da quasi ottanta famiglie, denunciano roghi di immondizia e abbandoni di rifiuti a ridosso delle abitazioni. Dopo l’ennesimo episodio, i cittadini hanno deciso di rivolgersi a un avvocato per presentare un esposto alla procura di Siracusa, chiedendo interventi urgenti per mettere fine a una situazione che, dicono, «non è più tollerabile». Diverse discariche sono state mappate e fotografate grazie a un drone. Molte di queste si trovano in un terreno quasi a ridosso della statale 114.

Una raccolta fondi per sostenere le spese legali

Attraverso la piattaforma online gofundme i residenti hanno quindi deciso di avviare una raccolta fondi. L’obiettivo è quello di raggiungere la quota di 1200 euro. Soldi che saranno necessari per sostenere le spese legali e presentare un esposto alla procura di Siracusa. «Questa iniziativa nasce perché le leggi per tutelare l’ambiente i luoghi esistono ma il problema è che nessuno provvede a farle applicare», racconta uno dei residenti a MeridioNews. «Noi vogliamo che le autorità intervengano ma, nello stesso tempo, vorremmo sensibilizzare residenti e cittadini per renderli consapevoli che qualcosa può essere fatto e non ci si può solo lamentare».

Con la presentazione dell’esposto si chiederà alla magistratura il sequestro preventivo di un terreno privato diventato a quanto pare la meta preferita di numerosi incivili provenienti non solo da Augusta o Lentini, ma anche da Catania. «Scaricano rifiuti anche di notte – continua il residente – Sentiamo i camion che entrano e depositano pure scarti edili e materiale di ogni tipo. Sempre nella stessa zona c’è una pista per motocross dove si svolgono competizioni abusive».

Abbandono e rifiuti: la situazione è sempre peggiore

Negli ultimi anni il problema rifiuti ad Agnone Bagni sembra essere peggiorato. «Durante l’amministrazione dell’attuale sindaco è stata posizionata una telecamera – continua il residente -, ma a quanto pare non basta perché continuano a scaricare ogni genere di rifiuto. In estate la situazione peggiora perché aumentano le persone che abitano in queste zone. Gli operai della ditta dei rifiuti passano a raccogliere l’immondizia ma l’indomani la situazione torna a essere la stessa». I residenti di viale dei Fiori spiegano anche di avere inviato una dettagliata relazione ai vigili urbani di Augusta. «Lo abbiamo fatto a settembre ma nessuno ha mai risposto. Ecco perché abbiamo deciso di affidarci a un avvocato per procedere con l’esposto in procura».

Il nodo abusivismo e l’appello, inutile, ad autodenunciarsi

In mezzo alla generale inciviltà in quella zona c’è anche un problema legato all’abusivismo, come dettagliatamente raccontato dal nostro giornale sei anni fa. L’ex sindaca di Augusta Cettina Di Pietro aveva spiegato quanto sia difficile censire gli abitanti dei vari villaggi per fornire i servizi adeguati. Tra cancelli chiusi, conflitti di competenza tra provincia e Comune, doppie residenze, case non registrate al catasto ed evasori della tassa dei rifiuti. Ed è proprio in questo contesto che venne lanciato un appello agli irregolari ad autodenunciarsi. Appello che però non sembra essere stato raccolto.