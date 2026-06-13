Canicattì, acqua contaminata venduta in modo illegale con autobotti

13/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Autobotti piene di acqua contaminata pronta per essere venduta a Canicattì, in provincia di Agrigento. I carabinieri, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di Agrigento, hanno individuato un terreno agricolo. All’interno c’era un pozzo utilizzato per il prelievo di acqua destinata alla distribuzione meadiante autobotti.

I controlli

Nel corso degli accertamenti, è emerso che l’acqua sarebbe stata caricata su autocisterne prive delle necessarie autorizzazioni. In particolare, quelle previste per l’attività di accumulo, trasporto, distribuzione e commercializzazione della risorsa idrica. Per tali violazioni sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti interessati, con contestuale diffida alla cessazione dell’attività.

L’acqua contaminata non potabile

Sul posto è intervenuto anche personale tecnico del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Agrigento. Che ha proceduto al campionamento dell’acqua prelevata dal pozzo e dalle autobotti interessate. Le successive analisi di laboratorio hanno evidenziato la presenza di batteri coliformi, con conseguente giudizio di non potabilità dell’acqua e potenziale rischio per la salute pubblica. Insomma, l’acqua contaminata non era potabile.

Denunce e sequestri

All’esito degli accertamenti, i soggetti ritenuti responsabili sono stati denunciati in stato di libertà alla procura di Agrigento. Il terreno agricolo e il pozzo sono stati sottoposti a sequestro, al fine di impedire la prosecuzione dell’attività e tutelare la salute dei cittadini. L’attività rientra nei controlli svolti nel settore della distribuzione delle risorse idriche, con particolare attenzione al rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e alla salvaguardia della salute pubblica.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Le alte bottiglie di gin sulla Circonvallazione di Catania: apparse e scomparse
Leggi la notizia

Autobotti piene di acqua contaminata pronta per essere venduta a Canicattì, in provincia di Agrigento. I carabinieri, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di Agrigento, hanno individuato un terreno agricolo. All’interno c’era un pozzo utilizzato per il prelievo di acqua destinata alla distribuzione meadiante autobotti. I controlli Nel corso […]

Niko Pandetta tra affari con la droga e mediazioni dal carcere: «Vita, le cose si sistemano»
Leggi la notizia

Autobotti piene di acqua contaminata pronta per essere venduta a Canicattì, in provincia di Agrigento. I carabinieri, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di Agrigento, hanno individuato un terreno agricolo. All’interno c’era un pozzo utilizzato per il prelievo di acqua destinata alla distribuzione meadiante autobotti. I controlli Nel corso […]

Intascavano i soldi dei pedaggi ai caselli della A20: indagati esattori Cas
Leggi la notizia

Autobotti piene di acqua contaminata pronta per essere venduta a Canicattì, in provincia di Agrigento. I carabinieri, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di Agrigento, hanno individuato un terreno agricolo. All’interno c’era un pozzo utilizzato per il prelievo di acqua destinata alla distribuzione meadiante autobotti. I controlli Nel corso […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026
di

L’oroscopo di questa settimana dall’8 giugno 2026 manda messaggi chiari ai segni zodiacali. E parla di romanticismo per i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Mentre i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – osano sempre di più, sotto la spinta del Sole e di Urano. Ne godono anche Ariete e Leone, mentre il […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Agricoltura, energia e investimenti: alle aziende serve una visione più ampia
di

Negli ultimi anni il settore agricolo ha vissuto una trasformazione profonda. Non solo nei campi, ma nel modo stesso in cui le aziende agricole devono ragionare, seguite da una consulenza altrettanto agile. Chi lavora ogni giorno accanto a queste realtà lo vede chiaramente: produrre bene, oggi, non basta più. Bisogna confrontarsi con energia, sostenibilità economica, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze