Canicattì, acqua contaminata venduta in modo illegale con autobotti

Autobotti piene di acqua contaminata pronta per essere venduta a Canicattì, in provincia di Agrigento. I carabinieri, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di Agrigento, hanno individuato un terreno agricolo. All’interno c’era un pozzo utilizzato per il prelievo di acqua destinata alla distribuzione meadiante autobotti.

I controlli

Nel corso degli accertamenti, è emerso che l’acqua sarebbe stata caricata su autocisterne prive delle necessarie autorizzazioni. In particolare, quelle previste per l’attività di accumulo, trasporto, distribuzione e commercializzazione della risorsa idrica. Per tali violazioni sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti interessati, con contestuale diffida alla cessazione dell’attività.

L’acqua contaminata non potabile

Sul posto è intervenuto anche personale tecnico del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Agrigento. Che ha proceduto al campionamento dell’acqua prelevata dal pozzo e dalle autobotti interessate. Le successive analisi di laboratorio hanno evidenziato la presenza di batteri coliformi, con conseguente giudizio di non potabilità dell’acqua e potenziale rischio per la salute pubblica. Insomma, l’acqua contaminata non era potabile.

Denunce e sequestri

All’esito degli accertamenti, i soggetti ritenuti responsabili sono stati denunciati in stato di libertà alla procura di Agrigento. Il terreno agricolo e il pozzo sono stati sottoposti a sequestro, al fine di impedire la prosecuzione dell’attività e tutelare la salute dei cittadini. L’attività rientra nei controlli svolti nel settore della distribuzione delle risorse idriche, con particolare attenzione al rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e alla salvaguardia della salute pubblica.