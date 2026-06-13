Catania, in giro con una pistola clandestina nel marsupio

Stava chiacchierando con gli amici in strada a Catania, con una pistola clandestina nascosta nel marsupio. L’uomo, un catanese di 56 anni, è stato notato e fermato dagli agenti della polizia, impegnati in un’attività di perlustrazione nel quartiere San Giovanni Galermo del capoluogo etneo.

Il tentativo di fuga

Non appena si è reso conto della presenza dei poliziotti della squadra mobile della questura di Catania, il 56enne ha tentato di divincolarsi dal gruppo di persone con cui si stava intrattenendo. Due di loro sono fuggite, a tutta velocità, a bordo di un motociclo. L’uomo individuato dai poliziotti è stato bloccato appena in tempo, nei pressi di via Galermo, prima che potesse salire in sella alla sua moto e far perdere le proprie tracce.

La pistola nel marsupio

Durante le fasi di controllo, i poliziotti hanno notato il gesto dell’uomo che, a più riprese, metteva la mano sul marsupio che portava a tracolla. Insospettiti dalla sua evidente agitazione, i poliziotti hanno chiesto di consegnare l’accessorio in modo da perquisirlo. Non appena aperta la cerniera del marsupio, i poliziotti hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 7,65, munita di caricatore rifornito con sette cartucce inesplose del medesimo calibro. La pistola, con matricola abrasa, è stata recuperata e sequestrata. Il 56enne, con precedenti penali, è stato arrestato per detenzione di arma clandestina. Come disposto dall’autorità giudiziaria, il 56enne è stato portato in carcere.