Aggressione autista bus a Catania, autore ha rischiato il linciaggio. Salvato da alcuni cittadini

Due video, finiti sui social network, mostrano diversi momenti di quanto avvenuto questa mattina a bordo di un autobus del trasporto pubblico Amts, a Catania. Un 41enne, a quanto pare sotto l’effetto di stupefacenti, ha aggredito l’autista in servizio sulla linea 935 piazza della Repubblica-Scogliera. In un filmato si vede l’uomo mentre si scaglia contro il guidatore cercando di scavalcare le barriere di protezione. Alcuni passeggeri, a forza e tirandolo da dietro, sono riusciti a scaraventarlo fuori dal mezzo facendolo finire a terra. Pochi attimi dopo, il 41enne è risalito a bordo stringendo in mano una borsa di un colore chiaro. Oggetto che utilizzerà anche per bloccare, ma solo per pochi secondi, un taxi in transito lungo la strada.

Il primo esponente delle forze dell’ordine a intervenire è stato un vigile urbano in divisa che ha raggiunto il 41enne dall’altro lato della strada. E mentre l’agente, con in mano la borsa del 41enne, provava a colpirlo a sua volta è stato aggredito. Ad avere la peggio è stato proprio il vigile che nella colluttazione è finito rovinosamente a terra. La tensione in quel momento ha raggiunto l’apice: «Prendilo, ammazzalo!», gridano alcune persone mentre in tre o quattro raggiungono l’aggressore prendendolo a calci. Alcuni cittadini, però, sono riusciti a bloccare il pestaggio. Solo l’arrivo della polizia, con gli agenti che hanno utilizzato a più riprese il taser, ha messo fine alla vicenda. Il 41enne poi è stato trasferito in ospedale.