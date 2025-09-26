Foto di Aerolinee Siciliane

Aerolinee Siciliane, continua il progetto con l’ingresso di un nuovo socio

26/09/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Nuova alleanza sul fronte dei trasporti: c’è un nuovo ingresso tra i soci di Aerolinee Siciliane, compagnia nata nel 2020 dall’idea di Luigi Crispino. Originario di Caltagirone, in provincia di Catania, e imprenditore di lungo corso nel settore del trasporto aereo. A stringere l’accordo con Aerolinee Siciliane è stata la società finanziaria Confeserfidi, con sede a Scicili, in provincia di Ragusa. Stando ai numeri presenti sul sito web, la società vanta poco più di 14mila soci e un patrimonio netto di 28 milioni di euro.

Il nuovo assetto di Aerolinee Siciliane

«Questo progetto vuole restituire orgoglio, fiducia e prospettive a un’intera generazione. Con Aerolinee Siciliane vogliamo dimostrare che in Sicilia possiamo creare valore, innovazione e occupazione di qualità senza dover guardare altrove» ha commentato Leonardo Licitra, presidente del consiglio di sorveglianza di Aerolinee Siciliane. Ma quando partirà il primo volo della compagnia aerea isolana? La domanda è sempre la stessa e l’ultima data cerchiata in rosso nel calendario rimanda ad aprile. Ossia qualche mese dopo la notizia dell’acquisto della compagnia aerea rumena Air Connect, comprata da Aeroitalia. Un passaggio fondamentale, che avrebbe consentito ad Aerolinee Siciliane di ottenere il Coa (Certificato di operatore aereo), così da accelerare i tempi d’ingresso nel mercato. Considerato che Aerolinee Siciliane non ha ancora un Coa proprio.

Il botta e risposta con Aeroitalia

La doccia fredda è arrivata a metà maggio, quando una sintetica nota stampa ha annunciato la risoluzione dell’accordo preliminare. Colpa di un presunto problema nel risanamento della compagnia rumena e di un raddoppio delle pretese economiche da parte di Aeroitalia. Quest’ultima però, attraverso MeridioNews, ha replicato a stretto giro, spiegando che «non è mai stato assunto alcun impegno irrevocabile con nessun soggetto». Almeno per quanto riguarda la vendita della propria controllata estera, ossia Air Connect.

Nuovo ingresso nel consiglio di gestione di Aerolinee Siciliane

Accanto all’ingresso tra i soci di Aerolinee Siciliane, Confeserfidi contribuirà alla causa della compagnia con la nomina, nel consiglio di Gestione dell’avvocato Matteo Gentile, vice Presidente di Confeserfidi. «Lavorerò con dedizione affinché Aerolinee Siciliane possa, è il caso di dire – spiega Gentile nella nota stampa -, spiccare il volo nel più breve tempo possibile. Diventando un simbolo identitario di efficienza, radicamento e orgoglio per tutta la Sicilia».

