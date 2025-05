Aeroitalia smentisce accordi vincolanti per la cessione di AirConnect: «Nessun impegno irrevocabile»

Foto di Aeroitalia Eros Picari

Dopo le indiscrezioni sullo stop alla cessione della compagnia rumena AirConnect alla società Aerolinee Siciliane, Aeroitalia interviene per fare chiarezza. In una nota la compagnia precisa che «non è mai stato assunto alcun impegno irrevocabile con nessun soggetto» per quanto riguarda la vendita della propria controllata estera. La dichiarazione arriva in seguito all’articolo pubblicato da MeridioNews, in cui si riportava il mancato accordo tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane come uno degli ostacoli principali al decollo dell’iniziativa imprenditoriale isolana. L’azienda chiarisce che vi erano effettivamente in corso trattative, come già accaduto in passato, ma non è stato raggiunto alcun accordo formale né sono stati presi impegni vincolanti con alcuna controparte.

«Aeroitalia ribadisce di non aver mai preso impegni vincolanti con alcuna controparte per la cessione della propria controllata rumena», si legge nella nota. La compagnia sottolinea così la natura esplorativa delle interlocuzioni in corso e smentisce ogni ricostruzione che lasci intendere un’intesa già definita o un passo indietro rispetto a un impegno precedentemente assunto. L’aggiornamento ridimensiona dunque le aspettative legate a una rapida chiusura dell’operazione senza al momento alcuna certezza sui tempi o sugli esiti.