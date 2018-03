Decine di stipendi cresciuti negli anni, nonostante il blocco salariale che, tra il 2011 e il 2014, avrebbe dovuto interessare tutti i dipendenti pubblici. È quanto scoperto dalla guardia di finanza, dopo una segnalazione della Corte dei conti, a sua volta informata da una denuncia anonima.

Le Fiamme Gialle hanno quantificato in un milione e mezzo il presunto danno erariale causato nella gestione dello Iacp di Caltanissetta. A essere indagati sono i componenti del nucleo di valutazione e due direttori dell'istituto autonomo case popolari. Gli accertamenti dei finanzieri si sono protratti fino al 2017. Al centro dell'attenzione ci sono le modalità con cui sono state assegnate le indennità di posizione, i buoni pasto e gli aumenti salariali, che in molti casi sarebbero stati consentiti in contrasto con la normativa.