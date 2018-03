Urne chiuse, inizia lo scrutinio, cominciando dallo schede per l’elezione del Senato. Cominciano arrivare le prime proiezioni (basate cioè sui dati reali dello spoglio). Seconda proiezione Swg per La7 relativa al Senato:

M5S 33,6%

Centrodestra: Forza Italia 14,1%; Lega 17,4%; Fratelli d'Italia 4%; Noi con l'Italia Udc 1%

Centrosinistra: Pd 18,3% +Europa 2,3%; Civica popolare 0,6%; Italia Europa Insieme 0,8%

Liberi e uguali 3,3%

Potere al popolo 1,2%

Casapound 0,9%

Popolo della famiglia 0,8%

ore 1.15 - in Sicilia orientale (circoscrizione Sicilia 2 che comprende i collegi di Messina, Acireale, Catania, Siracusa) con 9 sezioni scrutinate, al plurinominale Movimento 5 stelle al 53 per cento; centrodestra 31 (Forza Italia 19 - Lega 6,7); centrosinistra 11 (Pd 9,9); Liberi e uguali 1,87.

ore 1.10 - in Sicilia occidentale (circoscrizione Sicilia 1 che comprende i collegi di Palermo Resuttana, Palermo Bagheria, Marsala, Agrigento, Gela) con 24 sezioni scrutinate su 2.700, al plurinominale Movimento 5 stelle al 45 per cento; centrodestra 33,5 (Forza Italia 22 - Lega 6); centrosinistra 15 (Pd 14,27); Liberi e uguali 2,91.

ore 00.30 - La proiezione Opinio Italia per la Rai:

ore 00.50 - mentre si discute sui dati delle proiezioni, arriva la prima sezione scrutinata in Sicilia. È nel collegio uninominale di Gela per il Senato, dove il candidato del Movimento 5 stelle Pietro Lorefice stravince con più del 62 per cento; Giovanna Candura (centrodestra) al 23; Annalisa Maria Petitto (centrosinistra) al 10.



ore 00.10 - Prima Proiezione Swg per La7 (copertura del 12 per cento) sul Senato:

Movimento 5 stelle 33,1

COALIZIONE CENTRODESTRA 36,6

Forza Italia 14.1

Lega Nord 17.3

Frateli d'Italia 4.2

Noi Con l'Italia 1

COALIZIONE CENTROSINISTRA 22,6

Partito Democratico 18.7

+Europa 2.6

Civica e Popolare 0.5

Insieme 0.8

Liberi e Uguali 3.3

Casa Pound 0.8

Potere al Popolo 1.3

ore 23.10 - primi exit poll a livello nazionale (cioè sondaggi effettuati tra gli elettori all'uscita dai seggi, quindi non dati reali) per il Senato del consorzio Opinio Italia per la Rai:

Movimento 5 stelle 29-32%

Pd 20,5-23,5%

Forza Italia 13-16%

Lega 13-16%

Fratelli d'Italia 4-6%

Liberi e Uguali 3-5%

+Europa Bonino 2,5-2,5%

Noi con l'Italia 1-3%

Civica e popolare 0-2%

Primi exit poll per la Camera del consorzio Opinio Italia per la Rai:

Movimento 5 stelle: 29,5-32,5

Pd: 20-23

Lega: 13-16

Forza Italia: 12,5-15,5

Fratelli d'Italia: 3,5-5,5

Liberi e uguali: 3-5

+Europa Bonino: 2-4

Exit poll delle coalizioni al Senato:

Centrodestra 33,5-36,5

Movimento 5 stelle 29-32

Centrosinistra 25-28

Liberi e uguali 3-5

Exit poll delle coalizioni alla Camera:

Centrodestra 33-36

Movimento 5 stelle 29,5-32,5

Centrosinistra 24,5-27,5

Liberi e uguali 3-5

Per quanto riguarda i collegi dell'uninominale, di cui si conosceranno prima i risultati, in Sicilia si assegnano 19 deputati e nove senatori. Chi era ancora in fila ai seggi alle 23 potrà esprimere il proprio voto.