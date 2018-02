Ancora una strage di cani avvelenati nell'Agrigentino. Dopo il caso di Sciacca, dove più di trecento persone arrivate da ogni angolo della Sicilia ha manifestato per i trenta animali avvelenati la scorsa settimana, a Licata si è scoperto un nuovo macabro episodio, con tre animali morti.

«Ben è morto avvelenato, proprio come sua sorella due mesi fa - dichiara Anna, una delle volontarie che ha trovato gli animali - Viveva libero. Siamo distrutti, non abbiamo più lacrime da versare, li hanno uccisi procurandogli una sofferenza atroce». In zona Marina, corso Argentina e zona Marinello, sono state trovate esche avvelenate di colore azzurro. «Due cani siamo riusciti a salvarli, e li abbiamo trasferiti al canile sanitario, dove alcuni veterinari dell’Usl si stanno occupando di loro», spiega. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e alcuni veterinari dell’Asp, e nel frattempo i volontari, insieme alle associazioni Licata Libera e all’associazione Aisa stanno cercando di recuperare più esche possibili, ma l’allarme non si ferma e un altro caso sarebbe stato segnalato. L'attesa è per le autopsie.

A commentare la vicenda, intanto, è la commissaria straordinaria Maria Grazia Brandara. «Nell’arco di pochi mesi non si possono di certo risolvere tutti i problemi legati al randagismo, ma è vero anche che non si può rimanere indifferente davanti a tutto ciò - Per questo ho scritto al presidente Musumeci affinché ci sia d'aiuto e nel frattempo stiamo valutando la possibilità di allargare il canile, che adesso dispone di 45-50 posti, e ricopre la zona di Palma di Montechiaro, Naro e Licata».