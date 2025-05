Allo Zen la cura di animali feriti in un bene tolto alla mafia: «Siamo senza Stato, ma almeno abbiamo i giovani»

Mentre alcuni ventenni dello Zen si rendevano responsabili della strage di Monreale, altri ventenni dello stesso quartiere di Palermo, negli stessi giorni, sono stati ammessi tra le associazioni che riceveranno dal Comune un bene confiscato alla mafia. «Un luogo in cui sogniamo di costruire un santuario per animali feriti», racconta a MeridioNews Valerio Riccobono, il non ancora ventenne presidente dell’associazione Il rifugio della libertà, nata appena tre mesi fa. Un progetto che mette che mette in bella vista la doppia anima del quartiere palermitano: da un lato, marginalizzazione che può portare alla delinquenza; dall’altra c’è un territorio che resiste, persone che cercano di creare nuove realtà chiedendo aiuto anche alle istituzioni.

«Vogliamo creare un luogo che sia un presidio di legalità – racconta Riccobono – In particolare, un santuario per animali feriti, maltrattati, abbandonati o destinati al macello. Il nostro obiettivo è salvarne il più possibile», aggiunge il presidente dell’associazione che è tra quelle a cui il Comune di Palermo ha assegnato un bene confiscato alla mafia. A partecipare al bando – che richiedeva solo che le realtà fossero iscritte al Registro unico nazionale per il terzo settore (Runts) – sono state tantissime associazioni: «La seconda fase – riferisce Riccobono al nostro giornale – sarà visionare gli immobili per scegliere quello più adatto al progetto». Nel caso specifico, per esempio, si punta a un immobile che abbia uno spazio aperto per potere accogliere al meglio gli animali. «Siamo consapevoli del fatto che alcune strutture non saranno in buono stato perché dopo la confisca, passano anni in cui il bene resta abbandonato nel degrado», fa notare il presidente dell’associazione che avrà un bene affidato per sei anni.

«Poi dovremo fare una nuova richiesta», spiega Riccobono che, nonostante la giovane età, di esperienze ne ha già tante sia alle spalle che in cantiere. «Vivo allo Zen e porto avanti diverse battaglie, prima tra tutte il contrasto alla criminalità. E lo faccio pubblicamente – sottolinea – anche sui social dove esorto anche altri giovani del mio quartiere a intraprendere la strada che può sembrare più difficile». Un percorso che lui per primo ha scelto di affrontare. «La mia famiglia – racconta il presidente di Il rifugio della libertà – ha subito ostracismo quando mio fratello ha vinto il concorso in polizia. Ad alcuni, in effetti, può sembrare ancora strano sentire che uno sbirro è uscito dallo Zen». Tanto che, nel quartiere, dopo l’arrivo della divisa, qualcuno ha tolto il saluto all’intero nucleo familiare. «Noi, invece, l’abbiamo vissuto come un riscatto sociale sperando che potesse anche fungere da esempio».

Un esempio che, però, per molti giovani che vivono in un quartiere complicato, non è semplice da seguire. E, in giorni in cui lo Zen è al centro delle cronache, non si può non pensare «Salvo Calvaruso (il 19enne che ha confessato di essere uno dei responsabili del triplice omicidio di Monreale, ndr) che viene da una famiglia riservata, che – sostiene Riccobono – non ha mai usato armi, non ha mai litigato con nessuno. Lui ha preso una strada sbagliata che lo ha portato fino al più grande errore della sua vita». Un errore di cui le responsabilità andrebbero anche cercate a più livelli. «Anche qui lo Stato dovrebbe impegnarsi nel contrasto al commercio illegale di armi», sottolinea il 20enne che dello Zen prova a dare un’immagine più sfaccettata. «Dopo la strage di Monreale, noi giovani del quartiere stiamo provando un grande dolore. Spesso – analizza – per le strade c’è un silenzio tombale e non si vedono ragazzi che scorrazzano coi motorini».

Un quartiere in cui in molti fanno ancora i conti con la ferita dell’arresto della preside antimafia Daniela Lo Verde. «Quello era stato uno schiaffo – ricorda Riccobono – specie per i bambini che credevano in lei. In un territorio così difficile, credo che fare una cosa del genere sia ancora più da vigliacchi. Le forze dell’ordine qui non si vedono da 15 anni – lamenta il giovane residente dello Zen – se non nel corso dei maxi blitz». In realtà, nel quartiere, una caserma (anche piuttosto nuova) ci sarebbe, la San Filippo Neri. «Ma noi la chiamiamo “la caserma fantasma” perché, anche in casi di liti violente o sparatorie, non abbiamo mai visto nessuno uscire per intervenire». E, in quell’area periferica del capoluogo siciliano, non va meglio nel rapporto con le amministrazioni locali: «Sono praticamente assenti e pensano di poter demandare tutto alle famiglie. Invece – conclude Riccobono – dovrebbe essere lo Stato a dare ai giovani gli strumenti giusti per crescere nella libertà e nella legalità».