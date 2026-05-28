Emergono nuovi dettagli sull’operazione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato all’arresto di tre persone e al sequestro di beni per oltre 200 milioni di euro riconducibili alla rete economica legata a Matteo Messina Denaro. L’inchiesta, già al centro di una prima ricostruzione, si arricchisce ora di particolari che delineano un vero e proprio sistema finanziario internazionale, costruito per reinvestire i proventi del narcotraffico fin dagli anni ’80.

Il ruolo degli arrestati e la rete familiare

Tra le persone coinvolte figura Giacomo Tamburello, considerato dagli investigatori vicino all’ex boss trapanese, insieme all’ex moglie del narcotrafficante Maria Antonina Bruno e al figlio Luca Tamburello, arrestati in Spagna. Le indagini, partite da una segnalazione delle autorità di Andorra, hanno ricostruito la presenza di capitali ingenti intestati al narcotrafficante già condannato e ritenuto vicino a Cosa nostra, con un ruolo centrale nella gestione dei flussi economici riconducibili al mandamento di Castelvetrano.

Società estere, investimenti e patrimoni nascosti

Il quadro investigativo evidenzia l’esistenza di otto società estere tra Spagna, Gibilterra e Isole Cayman, utilizzate come veicolo per investimenti immobiliari e gestione patrimoniale. Accertati anche rapporti bancari e portafogli titoli per circa 12,5 milioni di euro, oltre a partecipazioni in un istituto di credito libanese e investimenti in oltre 12 chili di oro. A questo si aggiunge un patrimonio immobiliare composto da 22 proprietà di lusso tra Marbella, Benahavís e Puerto Banús, considerate dagli inquirenti parte di un circuito di riciclaggio strutturato e transnazionale.

L’obiettivo: colpire la struttura economica di Cosa nostra

Secondo la procura nazionale antimafia, l’operazione non riguarda solo la sottrazione di beni illeciti, ma rappresenta un passaggio strategico per indebolire la capacità organizzativa di Cosa nostra. Come sottolineato dal procuratore Giovanni Melillo, la disponibilità economica del sodalizio mafioso costituisce «la garanzia della sua tenuta interna», e la sua sottrazione mira a impedirne una possibile riorganizzazione su scala globale.