I Bopping kids protagonisti del Radio Mc intosh summer edition al Banacher di Catania

Radio Mc intosh summer edition torna, venerdì 29 maggio al Banacher di Catania, come secondo atto di celebrazione delle generazioni di giovani che calcavano il palcoscenico Mc Inotsh. Dove sono nate mode, linguaggi e visioni di una raggiante Catania. «Stavolta abbiamo fortemente voluto i mitici Boppin kids, gruppo cult degli anni ’80, capitanati da Orazio Grillo (in arte Brando) che ci faranno ballare i loro pezzi storici e non solo», spiega Mimmo Polizzi, art director dell’evento. Un gruppo protagonista – insieme a Denovo, Flor, Kaballa e Carmen Consoli – di una Catania protagonista a livello nazionale, grazie al fiuto del visionario scopritore Checco Virlinzi. Insieme a loro, specifica Polizzi, ci saranno tutti i dj storici di quegli anni: Francesco Sapuppo, Antonio Maugeri, Salvo Di Dio, Goffredo Maria Bruno, Cristiano Di Stefano, Toti Vitale, Fernando Gioeni, Massimo Napoli, Massimo Scarantino, Nuccio Giuffrida, Eugenio Pedullà e Maurizio jj Faro. Segnalando gli emblematici Alfio Drago, Giulio Fortini, Lanfranco Zappalà e Franco Grasso. «Nessuna nostalgia – precisano gli organizzatori -, ma una rinnovata energia, perché il meglio deve ancora venire».

