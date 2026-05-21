Vela & Salute 2026

Arnas Civico e Lega Navale Italiana promuovono la donazione di sangue e organi

21/05/2026 di , Tempo di lettura 2 min

L’azienda Arnas Civico di Palermo ha partecipato con una propria progettazione dal titolo Vincere la paura di: prevenire, soccorrere, amare il nostro albero cardiovascolare e polmonare e donare sangue e organi, all’edizione 2026 Vela & Salute. Iniziativa (a carattere sociale e solidale) della Lega Navale Italiana, volta a promuovere legalità e prevenzione sanitaria, mediante la cooperazione tra Istituzioni, Enti, Istituti scolastici, associazioni, onlus e strutture periferiche della LNI in Sicilia.

Percorso di prevenzione e comunicazione sulla salute

La partnership dell’azienda palermitana si è sostanziata in un progetto ideato e coordinato dalla dott.ssa Nicoletta Salviato, direttore UO EPSA (unità operativa Educazione e promozione della Salute del Civico) ed ha coinvolto diversi professionisti aziendali in chiave multidisciplinare. I professionisti hanno partecipato al tour intorno al Periplo della Sicilia occidentale nell’ambito di Vela & Salute 2026, che ha visto delle tappe presso diversi porti, volte a realizzare un percorso di prevenzione, formazione e comunicazione per la Salute, allo scopo di innalzare l’empowerment dei cittadini sui corretti stili di vita, ma anche di diffondere la cultura della legalità e della donazione di sangue e organi.

Augusta ultima tappa del work

Domani a Sciacca è prevista l’ultima tappa del team work dell’azienda palermitana, mentre la conclusione del complessivo progetto di Lega Navale è prevista successivamente ad Augusta. «È stata un’esperienza molto costruttiva – afferma Nicoletta Salviato – che grazie ad un’operosa sinergia, in particolare con la delegata regionale di Lega Navale per la Sicilia occidentale, Daniela Gemelli, ci ha permesso di coinvolgere i nostri professionisti in questo percorso di prevenzione rivolto alla popolazione generale ed alle scuole, ma anche inclusivo di momenti di formazione strategici per i professionisti sanitari che vi hanno aderito».

Costruttori del proprio diritto alla salute

«Siamo felici di aver dato il nostro contributo – afferma Walter Messina direttore generale di Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo – orientato a obiettivi specifici di prevenzione, formazione, educazione alla salute. Quest’ultima rivolta al target della popolazione generale, ma altresì declinata a specifici pubblici di riferimento, quali ad esempio le comunità scolastiche, può rappresentare un’importante leva di cambiamento sociale, per disseminare consapevolezze culturali che stimolino i cittadini a divenire costruttori essi stessi del proprio diritto alla salute ed, al contempo, per implementare a livello collettivo i valori di solidarietà, responsabilità e legalità, quali ingredienti fondamentali anche per la salvaguardia della salute globale».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

È morto Vincenzo Santapaola, figlio del boss Nitto
Leggi la notizia

L’azienda Arnas Civico di Palermo ha partecipato con una propria progettazione dal titolo Vincere la paura di: prevenire, soccorrere, amare il nostro albero cardiovascolare e polmonare e donare sangue e organi, all’edizione 2026 Vela & Salute. Iniziativa (a carattere sociale e solidale) della Lega Navale Italiana, volta a promuovere legalità e prevenzione sanitaria, mediante la […]

Scontro con un veicolo, morto motociclista a Francavilla di Sicilia
Leggi la notizia

L’azienda Arnas Civico di Palermo ha partecipato con una propria progettazione dal titolo Vincere la paura di: prevenire, soccorrere, amare il nostro albero cardiovascolare e polmonare e donare sangue e organi, all’edizione 2026 Vela & Salute. Iniziativa (a carattere sociale e solidale) della Lega Navale Italiana, volta a promuovere legalità e prevenzione sanitaria, mediante la […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026
di

Gli effetti della Luna nuova in Toro si fanno sentire in questa settimana dal 18 maggio 2026: con un oroscopo che parla la lingua della novità. Ecco come, segno per segno, nell’approfondimento settimanale della nostra rubrica astrologica. Ariete Per voi Ariete l’oroscopo della settimana dal 18 maggio, dopo la Luna nuova appena occorsa, tra la […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Nuova Sabatini 2026, accesso al credito agevolato per le imprese: i punti da non trascurare
di

In un contesto economico in cui l’accesso al credito resta uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese, la Nuova Sabatini si conferma anche per il 2026 come una delle misure pubbliche più utilizzate per sostenere gli investimenti produttivi. Si tratta di uno strumento che, negli anni, dimostra una continuità rara nel panorama degli incentivi […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze