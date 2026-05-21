Vela & Salute 2026

L’azienda Arnas Civico di Palermo ha partecipato con una propria progettazione dal titolo Vincere la paura di: prevenire, soccorrere, amare il nostro albero cardiovascolare e polmonare e donare sangue e organi, all’edizione 2026 Vela & Salute. Iniziativa (a carattere sociale e solidale) della Lega Navale Italiana, volta a promuovere legalità e prevenzione sanitaria, mediante la cooperazione tra Istituzioni, Enti, Istituti scolastici, associazioni, onlus e strutture periferiche della LNI in Sicilia.

Percorso di prevenzione e comunicazione sulla salute

La partnership dell’azienda palermitana si è sostanziata in un progetto ideato e coordinato dalla dott.ssa Nicoletta Salviato, direttore UO EPSA (unità operativa Educazione e promozione della Salute del Civico) ed ha coinvolto diversi professionisti aziendali in chiave multidisciplinare. I professionisti hanno partecipato al tour intorno al Periplo della Sicilia occidentale nell’ambito di Vela & Salute 2026, che ha visto delle tappe presso diversi porti, volte a realizzare un percorso di prevenzione, formazione e comunicazione per la Salute, allo scopo di innalzare l’empowerment dei cittadini sui corretti stili di vita, ma anche di diffondere la cultura della legalità e della donazione di sangue e organi.

Augusta ultima tappa del work

Domani a Sciacca è prevista l’ultima tappa del team work dell’azienda palermitana, mentre la conclusione del complessivo progetto di Lega Navale è prevista successivamente ad Augusta. «È stata un’esperienza molto costruttiva – afferma Nicoletta Salviato – che grazie ad un’operosa sinergia, in particolare con la delegata regionale di Lega Navale per la Sicilia occidentale, Daniela Gemelli, ci ha permesso di coinvolgere i nostri professionisti in questo percorso di prevenzione rivolto alla popolazione generale ed alle scuole, ma anche inclusivo di momenti di formazione strategici per i professionisti sanitari che vi hanno aderito».

Costruttori del proprio diritto alla salute

«Siamo felici di aver dato il nostro contributo – afferma Walter Messina direttore generale di Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo – orientato a obiettivi specifici di prevenzione, formazione, educazione alla salute. Quest’ultima rivolta al target della popolazione generale, ma altresì declinata a specifici pubblici di riferimento, quali ad esempio le comunità scolastiche, può rappresentare un’importante leva di cambiamento sociale, per disseminare consapevolezze culturali che stimolino i cittadini a divenire costruttori essi stessi del proprio diritto alla salute ed, al contempo, per implementare a livello collettivo i valori di solidarietà, responsabilità e legalità, quali ingredienti fondamentali anche per la salvaguardia della salute globale».