Foto di United Airlines

Nuovo volo diretto Catania-New York: 4 voli a settimana per l’estate 2027

25/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un nuovo volo diretto dall’aeroporto di Catania a New York sarà operativo dal 28 maggio 2027. Verrà effettuato da United Airlines, con quattro voli a settimana durante la stagione estiva. A comunicarlo è la Sac, società di gestione dello scalo etneo, che amplia così l’offerta delle rotte verso il nord degli Stati Uniti. Con già operativi i voli Catania-New York di Delta Air LinesCatania-Montreal con Air Canada. Un nuovo tassello internazionale per l’aeroporto di Catania che, insieme a quello di Comiso, gestito sempre da Sac, sta portando avanti una procedura di privatizzazione.

I dettagli del nuovo volo Catania-New York

Il nuovo volo da catania a New York dal 2027 atterrerà all’aeroporto internazionale di Newark Liberty. E sarà operato con Boeing 767-300ER e sarà attivo quattro giorni alla settimana da maggio a settembre 2027. «Il mercato americano rappresenta un asset strategico per la Sicilia, sia per i flussi turistici sia per le relazioni economiche e culturali – commentano Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, e Anna Quattrone, presidente -. Arrivare a 11 voli a settimana per New York costituisce un importante valore aggiunto per il territorio».

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