Foto profilo Facebook Tommaso Calderone

Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa a Futuro nazionale, la formazione politica guidata da Roberto Vannacci. L’accordo per il passaggio del deputato siciliano, originario di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, sarebbe stato raggiunto sabato sera durante una cena in un ristorante di Orvieto, alla presenza dello stesso Vannacci.

La presentazione alla Camera

Il passaggio sarà ufficializzato domani, 22 settembre, alla Camera, nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperanno, oltre a Vannacci, il capogruppo Edoardo Ziello e il coordinatore Massimiliano Simoni. Calderone è vicepresidente della commissione Giustizia e diventa il terzo deputato eletto con Forza Italia a passare a Futuro nazionale. Con l’ingresso del parlamentare siciliano, il gruppo che fa riferimento a Vannacci alla Camera dei deputati raggiunge quota nove. Il nuovo ingresso arriva dopo la tre giorni di Orvieto, dove Futuro nazionale ha riunito esponenti e parlamentari della propria area politica.