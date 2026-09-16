Sport, benessere, turismo, tecnologia, mobilità sostenibile e food. Sono i sei ambiti attorno ai quali è costruito il Wonder Festival, in programma dal 18 al 20 settembre a Sicilia Fiera, a Misterbianco. L’evento punta su una formula che mette al centro soprattutto la possibilità di provare e sperimentare direttamente attività, prodotti e servizi.

Il festival sarà articolato in sei aree tematiche: Wellness, dedicata al benessere; Turismo esperienziale, con proposte di viaggio e attività outdoor; Innovation & Technology, dedicata alle nuove tecnologie; Green Mobility, con auto elettriche, e-bike, monopattini e sistemi di mobilità sostenibile; Lifestyle & Food, tra prodotti, showcooking e nuove tendenze; e infine Sport & Outdoor, con attività come arrampicata, pump track e percorsi avventura.

A completare le tre giornate ci sarà un programma di talk, workshop, performance e appuntamenti live, pensato per affiancare alla parte espositiva momenti di approfondimento e attività partecipative.