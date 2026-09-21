I Puritani, il capolavoro di Bellini torna a Catania

puritani bellini

È I Puritani, uno dei massimi capolavori di Vincenzo Bellini, la punta di diamante della VI edizione del Bellini International Context, manifestazione che celebra il compositore catanese attraverso un articolato programma di concerti, opere e appuntamenti culturali.

L’opera seria in tre atti, su libretto di Carlo Pepoli e musica di Vincenzo Bellini, andrà in scena al Teatro Metropolitan di Catania da mercoledì 23 settembre a giovedì 1 ottobre, per un totale di sette recite. Un appuntamento di particolare rilievo per la città natale del compositore, che torna ad accogliere uno dei titoli più celebri e impegnativi del repertorio belcantistico. A dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo Bellini sarà Fabrizio Maria Carminati, mentre il maestro del coro sarà Massimo Fiocchi Malaspina. La regia è affidata a Renato Bonajuto, autore di un nuovo allestimento scenico, con scene e video di Arcangelo Mazza e costumi di Giovanna Adelaide Giorgianni. Assistente alla regia Luigia Frattaroli.

I nomi che fanno parte del cast

Il cast riunisce interpreti di primo piano del repertorio belcantistico. Nel ruolo di Elvira si alterneranno Jessica Pratt e Irina Lungu; Lord Arturo Talbo sarà interpretato da Dmitry Korchak e Valerio Borgioni; nei panni di Sir Riccardo Forth si alterneranno Christian Federici e Janusz Nosek. Sir Giorgio sarà interpretato da Carlo Lepore e Dario Russo, mentre Enrichetta di Francia vedrà alternarsi Anna Pennisi e Sofia Janelidze. Completano il cast Gaetano Triscari nel ruolo di Lord Gualtiero Valton e Marco Puggioni in quello di Sir Bruno Roberton.

Il successo de I Puritani

I Puritani rappresenta l’ultimo capolavoro teatrale di Vincenzo Bellini e il punto culminante della sua breve ma straordinaria parabola creativa. L’opera nacque durante il soggiorno parigino del compositore e debuttò il 24 gennaio 1835 al Théâtre-Italien, affidata a un quartetto vocale destinato a entrare nella leggenda del melodramma: Giulia Grisi, Giovanni Battista Rubini, Luigi Lablache e Antonio Tamburini.

Il successo fu immediato e travolgente. Lo racconta lo stesso Bellini in una delle pagine più celebri dei suoi Carteggi, scrivendo allo zio Vincenzo Ferlito all’indomani della prima: «Mio caro zio, mi trovo all’apice del contento! Sabato sera è stata la prima rappresentazione dei Puritani: ha fatto furore che ancora ne sono io stesso sbalordito». Il compositore racconta lo stupore davanti all’entusiasmo del pubblico parigino, fino al trionfale finale: «Al mio sortire, tutte le signore applaudirono sventolando i loro fazzoletti e gli uomini agitando i cappelli in aria». Una settimana dopo quel debutto, Bellini avrebbe ricevuto le insegne e il collare di Cavaliere della Legion d’onore, riconoscimento prestigiosissimo che oggi fa parte del tesoro di Sant’Agata a Catania.

L’esperienza di Bellini a Parigi

La genesi dei Puritani si lega strettamente all’esperienza parigina di Bellini. Arrivato nella capitale francese alla fine dell’estate del 1833, dopo un breve soggiorno londinese e dopo la delusione di Beatrice di Tenda, il compositore costruì con grande attenzione la propria posizione nel vivace ambiente culturale della città. Frequentò il salotto di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, uno dei centri più importanti della vita intellettuale e artistica parigina, dove entrò in contatto con scrittori, musicisti e patrioti italiani in esilio. Tra questi vi era Carlo Pepoli, destinato a diventare l’autore del libretto dei Puritani.

Bellini chiedeva al nuovo collaboratore una drammaturgia capace di aderire pienamente alla sensibilità romantica del tempo. Il principio estetico al quale affidava il nuovo progetto è racchiuso in una frase divenuta celebre: il dramma per musica deve «far piangere, inorridire, morire cantando». Da questa idea nacque un’opera nella quale la straordinaria bellezza della linea melodica belliniana si intreccia con una vicenda di passioni, conflitti politici, follia e redenzione.

Ambientata nell’Inghilterra del Seicento, durante la guerra civile tra i sostenitori dei Puritani e gli Stuart, l’opera mette al centro la tormentata storia d’amore tra Elvira e Arturo. Il destino dei due giovani viene sconvolto dalla decisione di Arturo di mettere a rischio la propria vita per salvare Enrichetta di Francia, destinata al patibolo. Elvira, convinta di essere stata abbandonata, precipita nella follia. La celebre scena della pazzia di Elvira rappresenta uno dei vertici assoluti del belcanto e della scrittura vocale belliniana: una pagina nella quale fragilità psicologica, dolore e bellezza musicale si fondono in maniera indissolubile.

Ma I Puritani non è soltanto una tragedia. Il lieto fine restituisce ai protagonisti la possibilità della riconciliazione e della felicità, trasformando la sofferenza vissuta nel presupposto di una nuova speranza. È anche in questo equilibrio tra dolore ed esultanza, tra conflitto e riconciliazione, che risiede la modernità dell’opera: un messaggio di fiducia nella possibilità di superare le divisioni attraverso la compassione e la capacità di riconoscersi nell’altro.

Un nuovo allestimento per il Bellini international context

La nuova produzione proposta a Catania intende riportare al centro la forza teatrale e musicale dell’ultimo capolavoro belliniano, attraverso un allestimento nel quale regia, scene, video e costumi concorrono a costruire una dimensione scenica capace di valorizzare il rapporto tra la vicenda privata dei protagonisti e il grande conflitto storico nel quale essa è immersa.

La direzione di Fabrizio Maria Carminati, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro Massimo Bellini, accompagnerà un cast di interpreti specializzati nel repertorio belcantistico, chiamati ad affrontare una delle partiture più raffinate e virtuosistiche dell’intero teatro musicale italiano. Con I Puritani, il Bellini International Context celebra dunque non soltanto il genio di Bellini, ma il legame indissolubile tra il compositore e la sua città natale, riportando a Catania un’opera che, a quasi due secoli dal debutto parigino, continua a rappresentare una delle massime espressioni del melodramma romantico.

Il calendario delle recite

Mercoledì 23 settembre 2026, ore 20.30 – Turno A

Giovedì 24 settembre 2026, ore 17.30 – Turno S1

Venerdì 25 settembre 2026, ore 17.30 – Turno S2

Sabato 26 settembre 2026, ore 17.30 – Turno R

Domenica 27 settembre 2026, ore 17.30 – Turno D

Martedì 29 settembre 2026, ore 20.30 – Turno B

Giovedì 1 ottobre 2026, ore 17.30 – Turno C

Le recite di I Puritani rappresentano l’unica eccezione alla formula dell’ingresso libero che caratterizza gran parte del Bellini International Context. Per lo spettacolo saranno comunque disponibili prezzi contenuti e agevolazioni per gli studenti, in linea con l’obiettivo della manifestazione di ampliare il pubblico e favorire la partecipazione alla grande musica. I biglietti de I Puritani si possono acquistare on line presso il circuito Viva Ticket o presso il botteghino del Teatro Metropolitan, in via Via Sant’Euplio, 21 o, al Teatro Massimo Bellini, in piazza Teatro Massimo (orari: martedì e sabato 09:00 – 13:00, da mercoledì a venerdì 09:00 -13:00 e 16:00 – 18 00)

Il Bellini International Context è promosso dalla Regione Siciliana – assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, attraverso la rete di nove prestigiose istituzioni culturali, con l’obiettivo di valorizzare la figura di Vincenzo Bellini e il patrimonio musicale e culturale della Sicilia.