A Messina serate di grande musica con Il Bellini International Context

Tre appuntamenti, tre programmi diversi e un unico grande protagonista: la musica dell’Ottocento italiano ed europeo. Messina entra nel vivo della VI edizione del Bellini International Context con i concerti in programma il 17, 26 e 29 settembre, tutti al Teatro Vittorio Emanuele, con ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti. La gratuità rappresenta una delle cifre distintive del Bellini International Context, manifestazione promossa dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo attraverso la rete di nove prestigiose istituzioni culturali. Sono oltre 30 gli eventi a ingresso libero previsti nell’ambito della manifestazione: una scelta precisa per favorire la partecipazione del pubblico, ampliare la platea di residenti e visitatori e utilizzare la cultura come leva per lo sviluppo del turismo culturale.

Si comincia il 17 settembre con Rossini, Donizetti e Bellini

Si parte giovedì 17 settembre alle ore 21 con Rossini, Donizetti e Bellini: la grande Sinfonia d’opera, protagonista l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, diretta da Samuele Galeano. La serata propone tre pagine di Bellini – dalla Sinfonia da Adelson e Salvini al Capriccio e alla Sinfonia da I Capuleti e i Montecchi – accanto a celebri Sinfonie di Rossini (La Cenerentola, La gazza ladra) e Donizetti (La Fille du régiment, Roberto Devereux). Al centro, il percorso di Bellini: dal Capriccio composto durante gli studi napoletani, alla prima esperienza teatrale di Adelson e Salvini, fino alla piena maturità di I Capuleti e i Montecchi. Questo concerto diventa così un viaggio nella storia della Sinfonia d’opera, ma anche un’occasione per osservare da vicino la progressiva definizione del linguaggio belliniano: dalla formazione napoletana alle prime esperienze teatrali, fino alla piena consapevolezza del rapporto fra orchestra e dramma.

Il secondo appuntamento con “Bellini e il suo tempo”

Il secondo appuntamento è sabato 26 settembre, alle ore 21, con “Bellini e il suo tempo”, sul podio Francesco Ommassimi. Protagonisti anche il soprano Gilda Fiume e il tenore Dave Monaco, impegnati in un programma dedicato a Rossini, Donizetti e Bellini, per raccontare attraverso la musica il contesto artistico e culturale nel quale si sviluppò la straordinaria parabola del compositore catanese. A chiudere il trittico messinese sarà martedì 29 settembre, alle ore 21, il concerto dell’Orchestra Giovanile Nazionale “Giuseppe Sinopoli”, diretta da José Jesús Olivetti. Sul palco anche il soprano Giuliana Di Stefano e il violinista Vikram Francesco Sedona, per un programma che spazierà tra Rossini, Bellini, Verdi e Mendelssohn, mettendo a confronto alcune delle grandi personalità della musica italiana con il repertorio sinfonico europeo.

Tre concerti e una opportunità per tutti

La proposta messinese diventa anche un invito a vivere il Teatro Vittorio Emanuele e la città attraverso la grande musica, con tre serate che uniscono repertorio operistico, musica sinfonica, grandi interpreti e giovani talenti. L’unica eccezione alla formula dell’ingresso libero è rappresentata dalle recite dell’opera I Puritani, in programma dal 23 settembre all’1 ottobre, che si terrà a Catania, al Teatro Metropolitan, alle quali sarà comunque possibile assistere a prezzi contenuti e con agevolazioni per gli studenti. Il Bellini International Context conferma così la propria vocazione a portare la grande musica fuori dai tradizionali circuiti, costruendo un dialogo tra patrimonio, spettacolo e territorio e offrendo al pubblico siciliano e ai visitatori un calendario di appuntamenti di alto livello.

La manifestazione viene realizzata: Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro di Messina, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione Taormina Arte Sicilia, i Conservatori di Musica di Catania, Palermo e Messina, Università degli Studi e Arcidiocesi di Catania. Tre date da segnare in calendario: 17, 26 e 29 settembre. Tre occasioni per ascoltare dal vivo Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi e Me ndelssohn, con interpreti e orchestre di primo piano. E con un elemento in più: l’ingresso gratuito. I biglietti de I Puritani si possono acquistare on line presso il circuito Viva Ticket o presso il botteghino del Teatro Metropolitan, in via Via Sant’Euplio, 21 o, al Teatro Massimo Bellini, in piazza Teatro Massimo (orari: martedì e sabato 09:00 – 13:00, da mercoledì a venerdì 09:00 -13:00 e 16:00 – 18 00).

Per maggiori informazioni: www.belliniinternationalcontext.it