Catania, screening oncologici gratuiti al Camper della prevenzione Asp

Già 600 screening oncologici effettuati in meno di una settimana: è il tour del Camper della Prevenzione dell’Asp di Catania. Oggi a Motta Sant’Anastasia, in piazza Mercato, dalle 8.30 alle 18.30. E che nel fine settimana raggiungerà i residenti e i domiciliati nella provincia di Catania nei luoghi più frequentati. Sabato, dalle 10 alle 19, al centro commerciale Etnapolis. E domenica, negli stessi orari, al parco commerciale Le Zagare.

I test gratuiti disponibili e come accedere

A bordo del Camper della Prevenzione sono disponibili gratuitamente prestazioni femminili come mammografia (per le donne tra 50 e 69 anni), HPV test (tra 30 e 64 anni) e Pap test (tra 25 e 29 anni). Mentre sia per donne che per uomini vengono distribuiti i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, destinati a persone tra 50 e 69 anni, per la prevenzione del tumore del colon-retto. Il kit, dopo aver effettuato il test, va poi riconsegnato presso le farmacie del proprio Comune per l’analisi. Per accedere, si consiglia di prenotare un appuntamento tramite il numero verde dell’Asp di Catania (800 894 007, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, e il lunedì anche dalle 15 alle 17.30). Ma è possibile anche provare a trovare un posto disponibile recandosi direttamente al camper.

I prossimi appuntamenti del Camper della prevenzione

Oltre alle presenze del fine settimana nei centri commerciali Etnapolis e Le Zagare, il camper continuerà a girare anche la prossima settimana. Con il seguente calendario fino a venerdì 25 settembre:

San Gregorio di Catania – lunedì 21 settembre – piazza Immacolata, ore 9-18

Tremestieri Etneo – martedì 22 settembre piazza Tivoli, area parcheggio presso la Scuola Raffaello Sanzio, ore ore 9-18

Catania – mercoledì 23 settembre – piazza Aristotele, Villaggio Sant’Agata – VI Municipio, ore 9-18

Misterbianco – giovedì 24 settembre – piazza Pertini, ore 9-18

Misterbianco – venerdì 25 settembre – centro commerciale L’Arena, ore 10-19

