Volley Valley, dal prossimo anno FarmItalia sarà title sponsor

Continuità tecnica, sportiva e societaria rappresentano i valori che regalano alla Volley Valley la fiducia di investitori, istituzioni, atleti e atlete. Nel solco segnato negli ultimi cinque annientra con energia ed entusiasmo la Farmitalia, azienda leader del panorama nazionale dell’industria farmaceutica, che nella prossima stagione sarà Title sponsor del club.

«Il connubio tra Farmitalia e la pallavolo si rinnova, più forte e consolidato che mai – commenta Fabio Scaccia, amministratore unico di Farmitalia – Da anni il nostro coinvolgimento riflette l’impegno nel promuovere lo sport come veicolo di valori positivi e di crescita personale, soprattutto per i più giovani. Farmitalia scommette ancora sul talento, sulla passione, sull’energia: la stessa che appartiene alle pallavoliste della squadra Volley Valley, di cui saremo Title sponsor per la stagione 2024/2025 del Campionato di serie B2 femminile. Crediamo fermamente nel potenziale e nel talento di queste atlete e siamo orgogliosi di supportarle nel loro cammino verso il successo – sottolinea l’imprenditore catanese – È un investimento sul territorio e sul futuro delle giovani donne nello sport. Attendiamo con impazienza la stagione sportiva e siamo pronti a celebrare ogni successo insieme alla Farmitalia Volley Valley».

Oggi Volley Valley costituisce un punto di riferimento della pallavolo italiana, sia nel settore maschile che in quello femminile. Passione esacrificio hanno rafforzato la crescita dell’interomovimento, un traguardo riconosciuto da centinaia di genitori che affidano al club una partefondamentale della formazione dei loro figli.

«L’interesse di Farmitalia e di Fabio Scaccia per la Volley Valley ci riempie di orgoglio – evidenzia Francesco Carpinato, direttore generale della società etnea – perché è la testimonianza della nostra capacità di attrarre imprenditoria solida e soprattutto sana. Già il consolidato rapporto pluriennale con la Funivia dell’Etna, del gruppo guidato da Francesco Russo Morosoli, ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti. Tutto questo in un periodo in cui le società sportive registrano continue crisi a causa della carenza diinvestimenti nello sport e nelle attività sociali. Con il sostegno, non solo economico, del gruppo Farmitalia reciteremo certamente il ruolo diprotagonista nel prossimo campionato».